Free Mobile prépare des forfaits 5G « au juste prix »

Publicité

Très silencieux depuis quelque temps, Free Mobile sort du silence afin de parler un petit peu 5G. L’occasion pour l’opérateur abordable de préciser sa stratégie, que ce soit au niveau du prix ou des Gigaoctets.

Free Mobile est la 5G : de premières informations sur les forfaits

Depuis le 18 novembre 2020, les opérateurs ont l’autorisation de l’Arcep pour allumer leurs antennes 5G, et ainsi proposer le très attendu réseau à leurs utilisateurs. Ainsi, le réseau se déploie très timidement dans certaines villes et avec quelques opérateurs.

Durant ce jour de lancement de la 5G, Thomas Reynaud, directeur général du Groupe Iliad dont fait partie Free, s’est exprimé sur BFM Business autour de ce nouveau réseau. Celui-ci a ainsi déclaré que Free va « lancer la 5G dans les prochaines semaines ». On pourrait donc espérer voir arriver des forfaits d’ici la fin de l’année.

Sans rentrer dans les détails, l’homme précise que Free restera « fidèle à son histoire ». Les prix pratiqués par l’opérateur devraient ainsi être logiquement inférieurs à ceux de ces concurrents. Pour finir sur cet entretien avec Hedwige Chevrillon, Thomas Reynaud a déclaré que les offres seront « simples, compréhensibles par les abonnés, généreuses en termes de Gigaoctets […] et au juste prix ».

Publicité

© BFM TV

Où en sont précisément les autres opérateurs et quels sont leurs prix ?

Après ces quelques informations autour de la 5G de Free Mobile, faisons maintenant un point sur le déploiement de la fréquence par les opérateurs français ainsi que leurs forfaits mobiles.

Orange promet d’ouvrir commercialement son réseau 5G dès décembre 2020. Les prix débutent à 14,99 euros pour les clients Open avec 70 Go et montent à 79,99 euros par mois pour les nouveaux clients désirant une quantité de Go illimités (plus d’informations dans notre article dédié).

De son côté, Bouygues Telecom déclare que son 5G sera déployé le 1er décembre 2020. L’opérateur proposera trois forfaits : une offre 60 Go au prix de 26,99 € par mois (21,99 € pour les clients box), 90 Go pour 33,99 € par mois (26,99 € pour les clients box) et 120 Go pour 54,99 € par mois (44,99 pour les clients box).

Pour finir, SFR a récemment présenté quatre offres 5G : 80 Go pour 40€/mois, 100 Go pour 50€/mois, 150 Go pour 65€/mois et l’illimité pour 95€/mois. Le réseau est pour le moment lancé à Nice et couvrira prochainement en priorité les villes de Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille, Paris ainsi que la région d’Île-de-France.