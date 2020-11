Oppo Enco X, les écouteurs True Wireless à réduction de bruit

Publicité

Oppo annonce ses Enco X, ses nouveaux écouteurs true wireless à réduction de bruit active. Affichés à 179,99 €, ils se situent dans le haut de gamme de ce secteur. Après les Enco free que nous avons testé, W31 et W51, la marque chinoise affiche en cette fin d’année ses nouveaux écouteurs. Ce nouveau modèle lui permet de rattraper ses concurrents, notamment les Huawei Freebuds Pro, avec des caractéristiques prometteuses.

Un partenariat avec Dynaudio

Les Enco X sont conçus en partenariat avec la marque danoise Dynaudio, très réputée dans le monde de la Hi-fi notamment pour ses enceintes. Ses composants ont été méticuleusement choisis pour affronter pas moins de 120 tests d’ajustement en laboratoire acoustique. Daniel Emonts, créateur de nombreux produits emblématiques chez Dynaudio, a apporté 30 ans d’expertise acoustique aux écouteurs Enco X. Ce partenariat permet à Oppo de s’afficher comme un concurrent direct aux côtés d’autres références comme les Air Pods. D’ailleurs, côté design les Enco X s’inscrivent dans la lignée d’Apple.





Des caractéristiques techniques impressionnantes

Oppo indique la présence d’une réduction du bruit à plusieurs niveaux, avec une profondeur maximale pouvant atteindre 35 dB. Les écouteurs disposent de trois niveaux de réduction ainsi qu’un mode transparence. Ce dernier permet de vous couper totalement du monde extérieur, mais également de laisser passer le bruit ambiant pour garder votre vigilance sans avoir à retirer les écouteurs. Le fabricant évoque également la présence d’un algorithme de réduction du bruit à trois micros pour réduire les bruits de fond lors des appels téléphoniques. Les Enco X prennent en charge le Bluetooth 5.2, les codecs SBC, AAC et LHDC seront de la partie. Oppo a également mis au point un système acoustique appelée DBEE 3.0 (Dynamic Bass Enhanced Engine). Oppo promet ainsi une sortie audio naturelle en haute définition. Les écouteurs sont dotés de commandes tactiles, y compris le réglage de volume. Celles-ci sont également personnalisables dans l’application dédiée.

Concernant l’autonomie, les Enco X sont annoncés pour 4 heures d’écoute avec réduction de bruit et 5h30 sans. Le boîtier de charge autorise quatre charges supplémentaires pour porter le total à 20 heures (avec ANC) ou 25 heures (sans ANC). À noter que le boîtier bénéficie de la charge inversée depuis un smartphone et dispose d’un port USB Type-C. Les écouteurs bénéficient d’une certification IP54 contre la poussière et l’eau, parfait pour les joggeurs. Oppo annonce que les Enco X sont disponibles en précommande chez Fnac-Darty au prix de 179 euros.

