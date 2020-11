Test – Nayo Almighty : Le sac voyage/informatique idéal

Publicité

La Nayo Almighty est le sac qui se destine aux personnes qui adorent partir en voyage ou en weekend. Nayo Smart propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour son sac. Nous avons reçu la version 32L et on tout vous faire découvrir.

Caractéristiques

Pour la version 25L :

Dimensions : 46x32x16 cm

Poids : 1,2 kg

Pour la version 32L :

Dimensions : 51x35x17 cm

Poids : 1,5 kg

Pour les deux versions :

Extérieur : Tissu TPU imperméable

Doublure : 230D + 12 mm EVA

Présentation

Le sac Nayo Almighty est ultra complet avec de nombreuses fonctionnalités, commençons par la pochette principale. Premièrement, il est possible d’ouvrir la poche principale comme une valise afin de pouvoir ranger au mieux ses affaires.

D’un côté, on retrouve de quoi mettre son ordinateur portable (jusqu’à 17’), un iPad et deux petites pochettes.

De l’autre côté, une petite pochette pour ranger des papiers, ainsi que deux pochettes sur côtés, dont l’une, pour glisser une powerbank afin d’alimenter le port USB sur le côté du sac.

On retrouve aussi deux organiseurs dont un possèdant une matière isolante, idéale pour des produits cosmétiques par exemple.

Un filet permet de retenir les vêtements dans la seconde partie de la poche.

Le Nayo Almighty embarque d’autres bonnes idées, comme une pochette isotherme sur la gauche afin d’y placer une bouteille d’eau et la maintenir au frais.

D’autre part, on retrouve une pochette qu’il est possible d’agrandir via une fermeture éclair.

Des pochettes en folies sur le Nayo Almigthy

Sur le Nayo Almighty, on compte de nombreuses pochettes. L’une sur la face supérieure, afin d’y mettre des masques, du gel hydroalcoolique ou des lunettes de soleil ou bien un objectif pour un reflex.

Ensuite, la poche secondaire permet de ranger un carnet au format A4, des stylots, des accessoires ou bien d’y accrocher des clés.

Enfin, on termine avec la dernière poche sur la face avant de ce Nayo Almighty qui se fait plutôt discrète.

Elle se cache dans le dos, afin d’y placer passeport et argent et les garder en sécurité.

Enfin, notons que de chaque côté du dossier, une bande de tissus empêche les mains trop baladeuses d’ouvrir cette poche.

De plus, une petite poche se trouve sur chaque bretelle afin d’y mettre sa carte bancaire et les tickets de métro.

Des fonctionnalités partout

Nayo Smart propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques sur son sac. En premier lieu, une attache pour y placer des lunettes de soleil.

Sur le harnais ergonomique, il y a un sifflet en afin d’alerter les gens en cas de problème ainsi qu’une sangle afin de mettre son sac sur sa valise. Enfin, terminons avec la poignée supérieure en métal, un très bon point.

Notre avis sur la Nayo Almighty

Nous avons vraiment été séduits par ce Nayo Almighty, dans sa plus grande version il est vraiment possible de mettre un grand nombre de choses à l’intérieur. La conception respire la solidité, le tissu est vraiment épais et devrait durer dans le temps. La poignée en métal, les fermetures en métal ajoutent à la confiance dans ce sac. Les nombreuses fonctionnalités bien pensées, comme la poche pour le passeport, les organiseurs, le port USB sur le côté ou encore la poche isotherme pour une bouteille. On regrette seulement que les pochettes sur le côté du sac soient un peu petites.



Le sac est très confortable même après une longue journée de transport bien rempli. Néanmoins attention, la version large est vraiment très grande. En dessous d’1m75, il est préférable d’opter pour la version standard avec une taille réduite.

Conclusion

Le Nayo Almighty est un excellent sac pour toutes vos futures balades. En effet, on retrouve un espace de rangement monstre ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Il est disponible à la vente sur le site de Nayo Smart au prix de 84€ en version standard et 87€ en version large.

Nayo Almighty 87€ 9 Design & qualité de fabrication 9.0/10

















Confort 9.0/10

















Fonctionalités 9.0/10

















Points positifs Le confort

La qualité de fabrication

Les fonctionalités Points négatifs Poches latérales un peu étroites