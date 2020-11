Publicité

En cette période de confinement, ou pour les joggeurs qui n’attendent pas d’être enfermés pour aller courir, Beats a mis à jour ses écouteurs sportifs. Outre les casques, notamment le dernier Beats Solo Pro et les enceintes, Beats continue sur sa lancée avec les Powerbeats, des intra-auriculaires sans-fil qui se maintiennent fermement sur les oreilles et autour du cou grâce à un câble. Après plusieurs kilomètres de route, retour sur notre utilisation et la qualité sonore.

Des améliorations pour booster le confort

Qui dit nouvelle version des Beats Powerbeats, dit nouveau design. Loin d’être bluffant, les changements apportent un meilleur confort que la version précédente. En effet, le câble vient épouser la forme de l’arceau des écouteurs pour ne plus gêner lors d’une course trop mouvementée. Ainsi, le câble vient s’apposer directement derrière la nuque. Sa longueur de 40cm offre un confort d’utilisation et évite aux cheveux de venir bousculer les écouteurs.

Du côté de l’utilisation, le Beats Powerbeats ne dispose que d’un seul écouteur utilisable. En effet, le logo B de l’écouteur droit permet de gérer le volume et un autre pour la gestion de la musique. De l’autre côté se trouve le bouton pour allumer/éteindre l’appareil. Assez compliqué à comprendre au début, il nous aura fallu plusieurs minutes d’utilisation pour s’accommoder aux gestes. Notez que les écouteurs Beats Powerbeats se connectent en Bluetooth sur iPhone et Android. Sous iPhone, il suffit simplement d’approcher la paire proche du smartphone pour être repérée. Sur Android, il faudra aller sur les paramètres du smartphone pour se connecter. Toutes les fonctionnalités sont disponibles sur Android.

Les Beats Powerbeats sont destinés aux sportifs et notre retour d’utilisation le prouve. Après plusieurs séances de jogging (hors confinement) et de longues heures de musculation, les écouteurs de Beats sont agréables à utiliser. Premier point, il ne bouge pas pendant des sprints effrénés grâce aux arceaux qui viennent entourer les oreilles. Il faut bien prendre une minute pour bien les positionner, ce qui prouve qu’ils ne sont pas prêts de tomber… Second point, le fait qu’ils soient intra-auriculaires offrent une réduction de bruit quai-parfaite pour aller courir en extérieur.

Dans l’emballage, Beats met à disposition 4 paires d’embouts pour ajuster le confort et l’isolation, à l’oreille. À savoir qu’un câble Lightning est intégré pour recharger les écouteurs. Aucune notion de résistante IPXX, mais les Beats ont su résistes à une forte pluie d’été et à des sceaux de transpiration. Aucun problème, ils sont pour TOUS les sportifs…

Un son à l’épreuve du sport

Là où les critiques vont bon train concernant le spectre audio des casques Beats, orienté vers les basses, impossible de critiquer ces PowerBeats. En effet, à destination des sportifs, les basses, c’est tout ce que l’on souhaite ! L’ensemble est harmonieux Made in Apple/Beats, avec une bonne présence des basses, sans forcément dénaturer les voix. Il faut l’avouer, la majorité du temps de test a été dédié aux musiques électroniques ou Rap Américain. Avec du Rock, ou de la musique beaucoup plus instrumentalisée, le Beats n’est pas le plus clair du monde. Mais qui de nous court avec du Julien Doré ?

On regrette cependant une fonction cruciale pour un sportif, la mise en pause de la musique lorsqu’un écouteur est retiré. Dommage, puisque si les écouteurs sont retirés, c’est qu’il y a interruption de l’activité.

Les Beats Powerbeats disposent de 2 microphones à utiliser entre deux tractions. Dans l’ensemble, ils capturent correctement les paroles, sans capter les bruits environnants. À savoir que la fonctionnalité Dis Siri est possible et appréciable en pleine séance.

Une bonne autonomie pour les Beats Powerbeats

Nous avons l’habitude de tester des écouteurs True Wireless avec une autonomie de 4-5 heures d’utilisation avant de les insérer dans le boitier de chargement. Avec des écouteurs sans-fil, mais pas complètement quand même, Beats annonce une autonomie de 15 heures. De quoi se fatiguer plus vite que The Rock lors d’une séance pec’. Pour tout avouer, nous n’avons pas calculé à la minute prêt, mais à défaut d’une heure de course par jour, pendant 2 semaines, les écouteurs n’ont pas donné signe de mort lente. D’autant plus que les Beats Powerbeats disposent de la recharge rapide. En 5 minutes de chargement, les écouteurs gagnant 1 heure d’autonomie ! Donc de ce côté, Beats dit vrai !

Beats Powerbeats : Conclusion

Annoncé à 149€, à destination des sportifs et des amateurs de musique grasse, Beats se démarque. Alors que la marque est, à tort, critiquée pour proposer des casques hors de prix comparés à la qualité sonore, les critiques ne peuvent se faire sur ce modèle. Confort de route, qualité sonore adéquate à l’activité physique, longue autonomie… Les Beats Powerbeats sont à conseiller ! Ils sont disponibles sur le site Apple, mais aussi sur Amazon et Boulanger, en différentes colories.

Points positifs Un look sportif

Confort appréciable pour la course à pied

Longue autonomie

Son punchy Points négatifs Longue installation sur les oreilles

