Comment occuper son temps pendant le confinement ?

Le covid-19 continue de dicter sa loi. Face aux cas graves et au nombre croissant de morts, des mesures sécuritaires ont été renforcées. Plusieurs activités sont possibles pour occuper son confinement. Elles permettent de se sentir bien et de garder un bon moral.

Découvrir et revoir des séries et des films

Il n’est pas possible de se rendre au cinéma en raison du confinement. Néanmoins, cela ne peut empêcher de regarder les derniers films et séries en streaming sur Netflix. On y retrouve les chefs-d’œuvre du cinéma que ce soient les anciens ou les nouveaux. Le premier du lot sur la plateforme de streaming est le film ‘’Les Sept de Chicago’’. Il est tiré en réalité de faits réels. C’est l’œuvre de Aaron Sorkin. Il est revenu sur le fameux procès des leaders de la manifestation concernant la convention démocrate de l’année 1968. C’était un affrontement très violent avec la garde nationale et la police de Chicago. On assiste à un magnifique casting Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Sacha Baron-Cohen, Frank Langella et Yahya Abdul-Mateen II. Ce film est capable de tenir tout téléspectateur en haleine durant deux heures. Les autres films très intéressants pour faire passer le confinement sont Ghost, Gone Girl, La Cité de la Peur et Les Gremlins.

Jouer à la console

Les jeux sur consoles sont indispensables pour s’occuper durant la période de confinement. Dragon Quest XI est le premier choix de jeu sur pc à ne pas rater. Les Combattants de la Destinée se jouent sur PS4, PC et Nintendo Switch. Le jeu est lancé vers la fin de l’année 2018 et a tôt fait de séduire plus d’un. La version Nintendo Switch de Dragon Quest XI est plus riche en raison de son contenu additionnel. Il est possible de revivre une belle aventure dans une version en 2D. On peut passer des dizaines d’heures avec un tel jeu. Resident Evil 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Avec les nombreux ajouts au jeu original, ce jeu offre cette possibilité de vivre réellement l’aventure palpitante dans la peau de Leon ou de Claire. Les autres jeux tels que Death Stranding (PS4), Pokémon Epée/Bouclier, Final Fantasy VII, Ori and the Will of the Wisp, Luigi’s Mansion 3 Sekiro: Shadows Die Twice, Zelda Link’s Awakening, DOOM Eternal font oublier les longues heures de confinement. Retrouvez ici nos derniers articles jeux vidéo :

Faire des expériences culinaires

Le confinement ne peut se faire le ventre vide. Qu’on soit un cordon bleu, un néophyte ou allergique aux casseroles et à tout ce qui a rapport avec la cuisine, il est recommandé de se mettre à des expériences culinaires. Certains mets permettent de sortir de sa zone de confort afin de rendre la période du confinement plus douce. Il est possible de préparer certains plats réconfortants pour changer le pain maison. Hachis fondant, d’aligot crémeux, de raclette, de gâteau au chocolat et autres. Il faut tenter également des recettes traditionnelles d’ailleurs pour émoustiller les papilles.

Se mettre au yoga

Les bienfaits du yoga sont connus et reconnus depuis des siècles. Tout le monde peut le pratiquer à la maison sans grand effort. Le yoga permet de se détendre, de travailler son corps et son esprit. Un tapis est nécessaire pour le pratiquer en sécurité et surtout éviter d’avoir le dos en compote. Il est déconseillé en réalité de réaliser à même le sol les postures et de se lancer dans des positions acrobatiques. Même en confinement, des cours sont proposés en ligne par des professeurs pour éviter les blessures et respecter les indications.

