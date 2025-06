Test – Maliki : Poison of the Past sur Nintendo Switch – Un récit fantastique à la française

L’univers de Maliki, bien connu des amateurs de bande dessinée et de webcomics francophones, franchit une nouvelle étape avec Maliki : Poison of the Past. Ce jeu narratif développé par le studio lyonnais Tako Studio propose une immersion complète dans le monde coloré, touchant et souvent un brin mélancolique de Maliki et ses amis. Disponible depuis mai 2025 sur Nintendo Switch, après une sortie initiale sur PC, Poison of the Past se présente comme un RPG teinté de mystère et de fantastique. Nous l’avons testé sur la console hybride de Nintendo. Cela afin de voir ce que vaut cette adaptation portable d’un projet très personnel et très attendu par les fans.

Un univers graphique fidèle et enchanteur

Le premier point fort du jeu est incontestablement son esthétique. Fidèle à l’univers graphique de Maliki tel qu’on le connaît dans ses bandes dessinées ou sur son blog, Poison of the Past propose un style visuel 2D somptueux, intégralement dessiné à la main par Souillon, le créateur originel. Chaque planche, chaque transition, chaque émotion faciale est le fruit d’un travail d’orfèvre. Ce travail ravira les lecteurs de la première heure tout autant que les néophytes. Les environnements oscillent entre le quotidien doux-amer de la banlieue et des visions oniriques aux accents surnaturels.

L’interface a été parfaitement adaptée à la Nintendo Switch : les textes sont nets et bien lisibles sur grand écran comme en mode portable. Les animations restent fluides malgré les limitations techniques de la console. On apprécie aussi la prise en charge du tactile, qui permet de naviguer dans les dialogues de manière intuitive.

Une histoire personnelle, touchante et engagée

Poison of the Past se situe dans la continuité des récits introspectifs qui ont fait la renommée de Maliki. Le jeu prend place plusieurs années avant les événements habituels de la BD et nous fait suivre la jeune Maëlys. Future Maliki, elle est alors adolescente. On y découvre ses premiers affrontements avec des forces invisibles. Mais aussi, ses traumatismes personnels : harcèlement scolaire, isolement, et difficultés familiales…

Le récit n’hésite pas à aborder des thématiques sombres avec une sensibilité rare, évoquant la dépression, les relations toxiques ou encore la résilience. Mais tout cela est traité avec finesse, sans jamais sombrer dans le pathos excessif. C’est précisément cette justesse qui donne tant de puissance émotionnelle à l’histoire.

L’ensemble est porté par une narration solide, rythmée par des choix de dialogues qui modifient subtilement certaines interactions. Ces embranchements ne mènent pas à des fins radicalement différentes, mais ils permettent d’adapter l’expérience à sa sensibilité.

Un RPG classique dans sa structure

Sur le plan ludique, Maliki : Poison of the Past s’inscrit pleinement dans le genre du rpg. On y lit beaucoup, on choisit parfois entre plusieurs réponses, et on observe les réactions des personnages. Il n’y a pas de mécaniques complexes ou d’énigmes à résoudre. Ce choix assumé plaira aux amateurs de narration pure. Cependant, cela pourra décevoir celles et ceux qui espéraient un gameplay plus dynamique.

Cela dit, quelques séquences viennent varier le rythme. Il y a quelques mini-jeux simples, des choix chronométrés, ou encore des passages plus contemplatifs à explorer à la première personne. Ces respirations sont bienvenues, même si elles restent très ponctuelles.

Une version Switch bien optimisée

Techniquement, le portage sur Nintendo Switch s’avère très propre. Aucun ralentissement notoire à signaler, les temps de chargement sont courts, et la navigation est fluide. Le tactile répond bien et les contrôles à la manette sont bien mappés.

Le seul petit regret vient de l’absence de voix off. Tout le jeu est basé sur du texte, en français uniquement. Une narration vocale aurait pu encore renforcer l’immersion, mais ce choix reste cohérent avec l’approche BD/roman graphique du projet.

L’autonomie de la console en mode portable permet de savourer le jeu dans les transports ou au lit sans frustration. Cela est d’autant plus vrai que la progression se fait par chapitres, idéals pour des sessions de jeu courtes.

Une bande-son subtile et envoûtante

Côté musique, Maliki : Poison of the Past brille par sa discrétion bien placée. Les compositions originales accompagnent à merveille les scènes clés. Elles sont douces et mélodieuses lors des séquences émotionnelles, et plus sombres et inquiétantes lors des passages oniriques. On sent une vraie intention artistique dans le sound design global.

Chaque lieu, chaque moment important est appuyé par une ambiance sonore travaillée. Celle-ci participe activement à l’immersion sans jamais prendre le pas sur la narration.

Pour les fans… et bien au-delà

Bien sûr, les fans de longue date de Maliki trouveront ici un trésor de références, de clins d’œil et de moments d’émotion pure. Mais ce serait réducteur de limiter le jeu à ce public. Poison of the Past peut tout à fait être découvert sans rien connaître de l’univers Maliki. Le récit se suffit à lui-même. Il pose ses bases de manière limpide, permettant une immersion immédiate dans l’histoire de Maëlys.

On sent que le studio Tako a mis tout son cœur dans ce projet, financé via Kickstarter avec le soutien d’une communauté passionnée. Le lien émotionnel entre créateurs et joueurs se ressent à chaque instant.

Ce qu’on a aimé

La direction artistique somptueuse, fidèle aux BD

L’histoire touchante, bien écrite, pleine d’émotion

Une adaptation soignée à la Switch, avec un très bon confort de lecture

Des thèmes profonds traités avec maturité

Ce qu’on aurait aimé

Un doublage audio, au moins partiel

Un peu plus de variété dans le gameplay

Une plus grande rejouabilité

Conclusion sur le jeu Maliki

Maliki : Poison of the Past sur Nintendo Switch est un jeu rare. Il possède une écriture sincère, une esthétique superbe et une ambiance unique. Il ne s’adresse pas aux joueurs en quête d’action ou de challenge. En revanche, il est destiné à ceux qui aiment les histoires bien racontées, intimes et humaines. Que vous soyez un fan de la première heure ou un simple curieux, cette plongée dans le passé de Maliki vous marquera durablement.