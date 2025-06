Puissance exceptionnelle : la nouvelle gamme ASUS TUF Gaming fait sensation

L’univers du jeu vidéo accueille de nouveaux venus impressionnants. ASUS vient en effet de dévoiler sa gamme 2025 de PC portables TUF Gaming. La marque frappe fort avec des machines pensées pour offrir des performances de haut vol à des prix accessibles. Parmi les nouveautés, le tout premier modèle 18 pouces de la série attire particulièrement l’attention.

Un géant débarque chez TUF Gaming

Pour la première fois, ASUS intègre un format 18 pouces à sa célèbre gamme TUF Gaming. Ce nouveau modèle, baptisé TUF Gaming A18, est conçu pour satisfaire les joueurs exigeants sans exploser leur budget.

Sous le capot, ASUS ne fait aucune concession. On retrouve un processeur AMD Ryzen™ 7 260 couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Laptop. Grâce à cette configuration musclée, les derniers jeux tournent avec fluidité. Ajoutez à cela jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 5600MHz et un stockage PCIe Gen 4 de 2 To, et vous obtenez une machine armée pour le multitâche et le streaming intensif.

L’écran 18 pouces n’est pas en reste. Il affiche une résolution 2,5K à 240 Hz en format 16:10. Sa luminance atteint un très confortable 500 nits et il couvre 100% du spectre colorimétrique DCI-P3. Résultat : l’immersion promet d’être totale, que ce soit pour le gaming ou la création de contenu.

TUF GAMING : Mises à jour et polyvalence pour tous les joueurs

Les autres modèles, TUF Gaming A16 et F16, profitent aussi des composants les plus récents. La série A16 s’appuie également sur le processeur Ryzen 7 260, tandis que le F16 passe à l’Intel Core™ Ultra 9 275HX. Ces deux références embarquent jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de SSD ultra-rapide, parfaits pour le gaming et le travail au quotidien.

Les écrans 16 pouces proposent un combo séduisant : résolution 2,5K et fréquence de 165 Hz. De quoi séduire les amateurs de belles images fluides lors des sessions compétitives.

Performance, autonomie et accessibilité

ASUS soigne aussi la modularité. Double emplacement de stockage PCIe Gen 4, slot pour ajouter de la RAM, le tout facilement accessible. La batterie 90 Wh promet de longues heures loin du chargeur. Les ports USB-C gèrent jusqu’à 100W, pratique pour la recharge ou la connexion de périphériques dernier cri.

Enfin, la nouvelle génération de ventilateurs Arc Flow™ assure un refroidissement optimal tout en gardant le silence. Design soigné, robustesse et rapport qualité-prix font de cette gamme un choix sûr pour tous les gamers.

En conclusion, la gamme ASUS TUF Gaming 2025 cumule atouts et innovations. Les nouveaux modèles — A18, A16 et F16 — seront disponibles en mai 2025 à partir de 1699€, chez les revendeurs partenaires et sur l’ASUS Store.

