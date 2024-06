Révolution technologique : ASUS et l’IA mènent la danse du futur !

ASUS fait un grand pas vers le futur avec sa nouvelle gamme de modèles de portables Copilot+ PC. Cette gamme est armée de capacités d’IA avancées, présentées lors de l’événement virtuel Always Incredible au Computex 2024.

La nouvelle ère de l’IA

Le géant de la technologie, ASUS, a annoncé aujourd’hui lors de son événement virtuel Computex 2024 l’extension de sa gamme de portables Copilot+ PC. Cette nouvelle gamme, à la fois robuste et impressionnante, met en avant l’intelligence artificielle et comporte divers modèles adaptés à différents types d’utilisateurs. De plus, elle offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à ses fonctionnalités innovantes.

Les trois nouveaux ASUS ProArt offrent une combinaison sans précédent de portabilité et de puissance. Ils sont conçus pour favoriser la créativité quel que soit l’environnement. De plus, la célèbre série Zenbook a été revisitée, repoussant les limites de la mobilité, du design et de la performance. La nouvelle Vivobook, quant à elle, propose également des innovations similaires.

ASUS pour les créatifs : ProArt P16 / ProArt PX13 / ProArt PZ13

La nouvelle série ProArt convient parfaitement aux créateurs recherchant des performances, de la portabilité et des aides créatives innovantes où qu’ils soient. Elle offre une solution complète pour répondre aux besoins variés des utilisateurs. En outre, chaque modèle de cette série est conçu pour stimuler la productivité. Ils intègrent des outils tels que le DialPad d’ASUS, les nouvelles applications StoryCube et MuseTree, alimentées par l’IA. De surcroît, ils proposent le centre de contrôle ProArt Creator Hub pour une gestion optimale des tâches créatives.

Particulièrement remarquable est le modèle ProArt P16, doté d’un processeur AMD Ryzen ™ AI 9 HX 370. Il comprend également le GPU NVIDIA ® GeForce RTX ™ 4070 pour ordinateur portable, offrant des performances exceptionnelles pour les tâches les plus exigeantes. Ces deux composants combinés offrent une performance allant jusqu’à 321 TOPS. Cela en fait le premier PC IA de son genre conçu pour les flux de travail d’IA avancés dans les domaines de la créativité, du jeu et de la productivité.

ASUS pour les amateurs de design et de technologie : Zenbook S16 (UM5606)

Le ASUS Zenbook S16 représente la fusion ultime de l’art et de la technologie. Malgré son épaisseur de seulement 1,1 cm, l’ultraportable haut de gamme offre une performance impressionnante. Il comprend un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 et de nombreuses autres caractéristiques innovantes. En outre, le design unique du couvercle en Ceraluminum insuffle une touche de modernité et d’originalité. Cela rend ce modèle parfait pour tout amateur de design et de technologie.

ASUS pour tous : La série Vivobook S

Récemment lancé, le nouvel ASUS Vivobook S15 est le premier de la marque à intégrer l’IA avec la technologie Copilot+ PC. Ce modèle est conçu pour les utilisateurs exigeants à la recherche d’une puissance efficace et d’une grande portabilité. Il présente également les nouvelles fonctionnalités Windows AI, telles que Retrouver et Co-créateur dans Paint. Ces fonctionnalités offrent une expérience améliorée aux utilisateurs dès le 18 juin. Ces fonctionnalités seront accessibles à partir du 18 juin, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée avec leur appareil ASUS.

De nouvelles avancées technologiques sont également prévues pour les amateurs de gaming avec l’annonce des modèles TUF Gaming A14 et A16.

Le futur est déjà là avec ASUS. Que vous souhaitiez stimuler votre créativité ou élever vos expériences de gaming, ASUS a un modèle pour vous. De plus, que ce soit pour optimiser vos activités quotidiennes ou répondre à d’autres besoins, ASUS propose un large éventail de modèles adaptés. Alors, quel choix ferez-vous ? N’hésitez pas à partager votre choix avec nous ou à donner votre avis sur ces avancées technologiques !