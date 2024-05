La nouvelle gamme d’écrans d’AOC pour les créateurs est dévoilée !

S’il y a une marque incontournable dans le marché des écrans et moniteurs, c’est bien sûr AOC. Réputée pour son excellent rapport qualité-prix, la firme taïwanaise ne cesse d’innover en proposant des produits performants mais à des tarifs défiant toute concurrence. Cette fois, elle se tourne vers les créateurs de contenu et les professionnels du traitement photo et vidéo. En effet, AOC a récemment dévoilé sa nouvelle gamme de moniteurs, baptisée AOC Graphic Pro U3. Conçus pour la productivité, ces écrans proposent un excellent affichage et des couleurs éclatantes afin de garantir le meilleur confort de navigation possible. Nous vous proposons alors de découvrir cette nouvelle série d’écrans AOC Graphic Pro U3, déclinée en trois modèles : le Q27U3CV QHD, le U27U3CV 4K UHD et le U32U3CV 4K UHD.

Nouveaux écrans AOC rime avec un élégant design

Quoi de plus inspirant pour un créateur de contenu que d’avoir un écran pourvu de finesse dans ses lignes ? AOC a en effet misé sur le visuel avec sa série de moniteurs Graphic Pro U3, en proposant un design moderne et élégant. Des lignes esthétiques si élégantes qui ont valu aux moniteurs la première place au prestigieux Red Dot Design Award 2023.

Équipés d’un pied réglable en hauteur sur 150 mm, chaque moniteur peut être personnalisé par rapport aux moindres exigences de son utilisateur. Que ce soit en inclinaison, en pivotement ou en rotation, les trois moniteurs sauront s’adapter à tout espace de travail. Ils garantiront également un combo confort-ergonomie à faire pâlir la concurrence. Enfin, AOC a pensé à la préservation de la planète en livrant les écrans dans un emballage vert recyclable avec un coussin en papier à l’intérieur.

Calman Ready, pour des couleurs sublimes

“Notre nouvelle série Graphic Pro U3 est le résultat de notre expertise en matière de technologies d’affichage et de notre engagement à fournir des moniteurs de haute qualité et de haute performance qui permettent aux créateurs de repousser les limites de leur art”, déclare Artem Khomenko, Responsable Produit chez AOC. Et ce dernier ne mâche pas ses mots : en effet, la nouvelle gamme d’écrans AOC Graphic Pro U3 repousse la limite de l’affichage grâce à la technologie Calman Ready. Ce logiciel permet aux moniteurs d’automatiser l’étalonnage des couleurs, facilitant ainsi le travail des professionnels en photo et vidéo, avides de précision pendant les montages.

Avec un DeltaE < 2, les trois écrans peuvent reproduire avec une extrême précision chaque couleur et chaque teinte affichées sur leur dalle. Ajoutez à cela un espace colorimétrique DCI-P3 couvert à 98%, qui offre une large gamme de couleurs imitant sans faille les couleurs d’origine de chaque pixel sur une image ou une vidéo.

Enfin, le profilage 1D/3D-LUT assure une meilleure performance de l’image. Contrairement aux profils ICC personnalisés, il peut étalonner les couleurs de l’écran matériellement. Les utilisateurs n’auront donc pas à retoucher les images ou les vidéos au niveau logiciel pour bénéficier de couleurs précises : un étalonnage direct au niveau de l’écran suffit amplement.

Les nouveaux écrans AOC garantissent une facilité de connectivité exceptionnelle

Qui n’a pas galéré lors de l’installation d’un nouveau moniteur, quand ce dernier ne propose que seulement un ou deux ports ? Avec la série AOC Graphic Pro U3, fini les tourments ! Pour faciliter et optimiser la connectivité, la firme taïwanaise a équipé chaque écran de plusieurs ports. On y retrouve donc un port HDMI 1.4/2.0, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’un hub USB-C polyvalent avec un port RJ-45.

Le hub USB-C délivre une bande passante de 10 Gbps grâce à l’USB 3.2 Gen2. Il embarque un connecteur Ethernet pass-through, un port USB-C 15 W et 4 ports USB-A pour connecter d’autres périphériques. Un second port USB-C de 96 W prenant en charge le mode DisplayPort Alt est également présent sur l’écran. Ce dernier permet de travailler sur un ordinateur portable en projetant son contenu sur l’écran tout en le chargeant, idéal pour les créateurs nomades.

Un troisième port USB-C est aussi disponible sur les modèles U27U3CV et U32U3CV. Il permet d’utiliser le clavier et la souris connectés au hub USB de l’écran sur d’autres ordinateurs reliés au moniteur via ses deux autres ports USB-C. Nul besoin d’installer un deuxième clavier et une deuxième souris pour transférer les données d’un ordinateur à un autre !

Enfin, AOC a pensé à l’esthétique, en optimisant le “cable management” sur le modèle Q27U3CV. Avec une autre sortie DisplayPort prenant en charge la bande passante DisplayPort HBR3, les créateurs peuvent désormais câbler plusieurs moniteurs en série avec le moins de câbles possible.

Fiches techniques et prix de chaque écran AOC

Les nouveaux écrans d’AOC vous ont conquis ? Nous vous délivrons ci-dessous chaque spécificité et prix des trois nouveaux écrans d’AOC. À vous de faire le bon choix, selon vos besoins :

Q27U3CV

Taille de l’écran : 27 pouces IPS

27 pouces IPS Résolution : QHD (2560×1440)

QHD (2560×1440) Taux de rafraîchissement : 60/75 Hz avec

60/75 Hz avec Certification : VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready

VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready Connectique : 1x HDMI 1.4, 1x entrée DisplayPort 1.4, 1x sortie DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 2x USB-C et 4x USB-A

1x HDMI 1.4, 1x entrée DisplayPort 1.4, 1x sortie DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 2x USB-C et 4x USB-A Haut-parleurs : Oui (3W)

Oui (3W) Prix : 349 euros

U27U3CV

Taille de l’écran : 27 pouces Nano-IPS

27 pouces Nano-IPS Résolution : 4K UHD (3840×2160)

4K UHD (3840×2160) Taux de rafraîchissement : 60 Hz

60 Hz Certification : VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready

VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready Connectique : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C, 4x USB-A et un commutateur KVM

2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C, 4x USB-A et un commutateur KVM Haut-parleurs : Oui (3W)

Oui (3W) Prix : 469 euros

U32U3CV

Taille de l’écran : 31.5 pouces Nano-IPS

31.5 pouces Nano-IPS Résolution : 4K UHD (3840×2160)

4K UHD (3840×2160) Taux de rafraîchissement : 60 Hz

60 Hz Certification : VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready

VESA DisplayHDR 400 – Calman Ready Connectique : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C, 4x USB-A et un commutateur KVM.

2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 3x USB-C, 4x USB-A et un commutateur KVM. Haut-parleurs : Oui (3W)

Oui (3W) Prix : 589 euros

Si vous voulez avoir l’un de ces écrans sur votre bureau, sachez qu’ils seront disponibles à partir de juillet 2024. Une chose est sûre : que ce soit votre choix, vous serez servis en qualité et en performances. Il ne vous reste plus qu’à “créer, sublimer et imaginer”, comme le dit si bien AOC !