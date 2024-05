Test – Nothing Ear et Nothing Ear (a) : Dans la cour des grands

Dans l’univers des écouteurs sans fil, la marque Nothing a fait une entrée remarquée avec ses écouteurs Nothing Ear, repoussant les limites de l’audace et de la performance. Egalement, la marque a brisé les codes du design en présentant de la nouveauté dans ce domaine. Dans ce test, nous plongeons dans l’univers de cette nouvelle gamme d’écouteurs, du millésime 2024, pour découvrir leur design, leurs caractéristiques techniques, leur qualité sonore, leur autonomie et l’expérience utilisateur à travers leur application dédiée.

Ergonomie et Design des Nothing Ear et Ear (a)

Les écouteurs Nothing Ear et Nothing Ear (a) captivent dès le premier regard avec leur design minimaliste et élégant. Ils reprennent les précédents design pour le Ear et un nouveau format pour le Ear (a). On reconnait tout de même immédiatement la patte Nothing. Ils marquent ainsi leur design avec notamment la transparence intégrée dans les écouteurs mais également dans le boitier. On retrouve également la tige cliquable et la forme de la coque reste la même par rapport au modèle précédent, avec des commandes préenregistrées. Celle-ci se loge parfaitement dans le creux de l’oreille et les embouts sont toujours aussi agréables à porter.

Les écouteurs Nothing Ear (a) ressemblent comme deux gouttes d’eau à leur grand frère. La différence vient du boitier qui est plus petit, moins épais et qui n’est pas compatible avec la charge sans fil. Les aimants et charnières qui servent de fermeture sont pour les deux boitiers de bonne facture et très efficaces.

D’une manière générale, leur silhouette épurée et leur finition haut de gamme séduisent les amateurs de technologie et de style. Les accessoires fournis, tels que les embouts en silicone de différentes tailles et le câble de charge USB-C, garantissent un ajustement personnalisé et une utilisation confortable au quotidien.

Caractéristiques Techniques et Fonctionnalités

Nothing Ear : Connectivité Bluetooth 5.3

AAC, LDAC, SBC, compatible Hi-Res

Réduction active du bruit (ANC)

Transducteurs : céramique

Commandes cliquables sur la tige

Poids écouteurs : 9,24g

Poids boitier : 51,9g

Autonomie 40 heures

Étanchéité IP54

Nothing Ear (a) : Connectivité Bluetooth 5.3

AAC, LDAC, SBC, compatible Hi-Res

Réduction active du bruit (ANC)

Transducteurs : polyuréthane thermoplastique

Commandes cliquables sur la tige

Poids écouteurs : 9,6g

Poids boitier : 39,6g

Autonomie 42 heures

Étanchéité IP54

Comme on peut le constater, les caractéristiques techniques sont proches, hormis la différence de poids et les matériaux employés pour les transducteurs.

Qualité Sonore des Nothing Ear

Les Nothing Ear sont donc équipés de transducteur en céramique. Bonne surprise pour un prix de 149€ car il s’agit généralement d’un matériau utilisé pour les écouteurs haut de gamme. La céramique à pour effet de rendre le spectre sonore d’une manière générale plus précis. Par rapport au précédent modèle, on ressent plus de précisions dans les différentes fréquences. Egalement on ressent bien la présence des basses dont la restitution est très bonne sans tomber dans la distorsion. Concernant la réduction de bruit, le millésime précédent était déjà très bon, c’est toujours le cas. Là aussi on est surpris de la qualité de l’a réduction de bruit pour des écouteurs à ce prix. A noter qu’il y a plusieurs niveaux de réglage possible, le niveau max est celui qui à le plus d’intérêt.

Les Nothing Ear (a) ont la différence d’être équipés de transducteurs en polyuréthane et non en céramique. Pour autant la différence ne creuse pas un fossé entre les deux modèles. Les Ear (a) sont moins précis mais restent tout de même très bons et c’est très surprenant. En effet, d’une part la différence de prix entre les deux modèle est faible, 50€, et d’autre part les Ear (a) sont vendus à 99€. Le rapport qualité prix est excellent. Les Ear (a) disposent aussi de la réduction de prix avec une efficacité surprenante pour ce positionnement tarifaire. En somme, la qualité sonore des écouteurs Nothing Ear et Ear (a) est tout simplement remarquable.

Autonomie

Comme tous les écouteurs et casques sans fil, l’autonomie dépend de plusieurs paramètres. Réduction de bruit activée, réglage du volume, ces principaux paramètres influent sur l’autonomie.

Les deux modèles sont relativement similaires. Il faut compter environ 5h30 d’autonomie avec la réduction de bruit activée. Le boitier peut quant à lui restituer 3 charges. Il faut environ 1h30 pour une recharge complète. A noter que les Ear acceptent la recharge sans fil et pas les Ear (a).

L’Application Nothing X

L’application dédiée aux écouteurs Nothing, déjà développée pour les précédentes générations, offre une interface conviviale et intuitive. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs paramètres audio et de contrôler les fonctionnalités avancées telles que l’ANC et l’égaliseur. A noter que les paramètres de la tige cliquable peuvent être modifiés malgré des préréglages d’usine. On peut ainsi attribuer un appui long à droite pour monter le volume et un appui long à gauche pour le baisser. Cela vient compenser le manque de ne pas avoir de zone tactile pour le réglage du volume. Egaliseur, commandes, ANC, renforcement des basses, tout est ajustable dans l’application d’une manière claire. Cette application offre une expérience utilisateur complète et pratique.

Conclusion

En somme, les écouteurs Nothing Ear et Nothing ear (a) se distinguent par leur design audacieux, leurs performances audio de bonne qualité et leur expérience utilisateur intuitive. Le positionnement tarifaire est très intéressant, quelque soit le modèle. Pour faire un choix entre les deux il est probable que cela soit plutôt un critère de budget car ils sont très proches. Les Nothing Ear sont un cran au dessus des Ear (a) mais ces derniers sont déjà très bons. N’hésitez pas à indiquer en commentaire quel modèle ira se loger dans vos oreilles