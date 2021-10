Windows 11 fait baisser les performances des processeurs AMD Ryzen

Le 5 octobre 2021, Microsoft a commencé le déploiement de son nouveau système d’exploitation : Windows 11. Même si la mise à jour apporte un vent de fraicheur avec une interface repensée, elle n’est pas du tout l’amie des processeurs AMD Ryzen, notamment au niveau des performances.

AMD Ryzen et Windows 11 ne font pas bon ménage

Seulement quelques jours après l’arrivée de Windows 11, Microsoft et AMD viennent d’alerter que les processeurs AMD Ryzen compatible avec le nouveau système d’exploitation « peuvent présenter des performances réduites dans certaines applications lors de l’exécution de Windows 11 ».

A travers une page de support, AMD précise la présence de deux problèmes directement liés aux faibles performances de ces processeurs sous Windows 11. Le premier concerne la latence du cache L3. L’entreprise annonce que cette dernière est multipliée par 3. Concrètement, les applications concernées peuvent voir une diminution de 3 à 5 % de leurs performances normales. AMD précise ensuite que les jeux « couramment utilisés pour l’eSport » peuvent voir leurs performances chuter de 10 à 15%.

Le second problème de performances sous Windows 11 survient à cause de la fonctionnalité « preferred core » (UEFI CPPC2). Permettant la gestion des différents cœurs du processeur par le système d’exploitation, il est impossible pour la nouvelle version de Windows de programmer de threads sur le cœur le plus rapide. Résultat, les performances sont réduites au sein des applications sollicitant un ou plusieurs threads des processeurs AMD Ryzen.

Face à cette situation, Microsoft et AMD travaillent sur des correctifs résolvant ces différents problèmes impactant les performances des processeurs Ryzen sous Windows 11. Ces derniers devraient arriver d’ici la fin du mois d’octobre. Face au problème de latence du cache L3, il serait directement corrigé par une mise à jour Windows 11. Le second viendrait être débugé par une mise « logicielle » à jour du côté d’AMD et des fabricants de cartes mères. En attendant, il est ainsi conseillé de rester sous Windows 10.

