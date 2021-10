Windows 11 : retrouver le menu Démarrer à gauche, comme sur Windows 10

Avec Windows 11, Microsoft a introduit moult changements, notamment au niveau de l’interface. Après installation de la mise à jour, il est ainsi possible de découvrir que le menu Démarrer et vos applications enregistrées ne sont plus à gauche de la barre des tâches, mais au centre. Afin de les retrouver sur la gauche, comme sur Windows 10, une petite manipulation simple et rapide est nécessaire.

Passez du centre à la gauche avec le menu Démarrer

Pendant de longues années, vous avez surement pris l’habitude que votre menu Démarrer et vos applications enregistrées soient accessibles sur la gauche de votre écran. Malheureusement, Windows 11 est venu réorganiser tout cela au centre de la barre des tâches.

Pour retrouver vos bonnes vieilles habitudes et ne pas être trop dépaysé, voici la manipulation permettant de déplacer le menu Démarrer et ses applications en bas à gauche de l’écran :

Appuyez sur le bouton Démarrer ;

; Sélectionnez l’application Paramètres ;

; Rendez-vous ensuite dans la section Personnalisation ;

; Accédez ensuite à la partie Barre des tâches ;

; Dans ce menu, vous retrouverez une ligne nommée Comportement de la barre des tâches . Juste en dessous, on retrouve l’option Alignement de la barre des tâches . Cliquez ainsi à droite de cette mention et choisissez Gauche ;

. Juste en dessous, on retrouve l’option . Cliquez ainsi à droite de cette mention et choisissez ; Et voilà, le menu Démarrer est de retour à gauche, avec à ses côtés vos applications favorites !

