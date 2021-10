Pokmi : une plateforme de contenu pour adultes basée sur les NFT et une nouvelle cryptomonnaie

L’entreprise a récemment annoncé le lancement de Pokmi : sa première plateforme décentralisée pour adultes. Sa particularité ? Elle repose sur une crypto-monnaie, le Poken, permettant de faire l’acquisition de NFT.

Pokmi, un mélange de NFT et de contenu pour adultes

Pokmi a été créée en mai 2021 par 2 entrepreneurs : Nils Lataillade & Marco Garniga, accompagnés d’une légende de l’industrie des contenus pour adultes : Fred Coppula.

La startup française se concentre sur le nouveau phénomène de token non fongible, les NFT. En effet, ceux-ci permettent d’associer un certificat d’authenticité à tout contenu numérique, qu’il s’agisse d’une image, photo, animation, vidéo, morceau de musique et désormais du contenu pour adultes avec le concept de NFP « Non Fungible Porn tokens ».

À ce jour, Pokmi est la première plateforme décentralisée de contenu pour adultes sur la blockchain et sur les NFPs. Outre l’accès à des contenus, les utilisateurs peuvent également posséder des objets de collection tels que les sous-vêtements portés par leur actrice préférée, des vidéos érotiques, etc.

Les objectifs de The Poken Company

Le projet accueille déjà plus de 60 000 membres dans sa communauté. Parce qu’elle rêve de construire un monde meilleur et plus équitable pour tous, la société se base sur plusieurs objectifs. En voici quelques-uns :

Proposer un modèle plus juste, plus éthique et plus transparent aux créateurs de contenu,

Amorcer des changements dans le monde des contenus pour adultes en mettant à profit les bienfaits des dernières technologies,

Offrir aux adultes un contenu de qualité, unique, sécurisé et authentique grâce à la blockchain,

Faire la promotion des valeurs éthiques , éducatives et inclusives,

Mettre à profit l'intelligence artificielle et les outils d'apprentissage automatique afin de résoudre les problèmes systémiques du marché.

Le Poken, une cryptomonnaie qui a de l’avenir

Grâce à Pokmi, les créateurs publient du contenu authentique à des tarifs forfaitaires tout en profitant de la transparence et la sécurité liée à la blockchain. La marque met en avant plus de 60 acteurs du X dont Clara Morgane, Nephael ou Manuel Ferrara.

Quant aux utilisateurs, ils peuvent acheter des Poken, la crypto-monnaie de la plateforme. Ils achètent ensuite des contenus au format NFT, renommés NFP (non-fongible Poken).

La valeur de ces NFP peut fluctuer en fonction de la rareté, du nombre de vues et de la notoriété du créateur. Grâce à la blockchain et la cryptomonnaie, The Poken Company résout ainsi la problématique de l’accès des mineurs aux contenus pour adultes via le processus de vérification d’identité KWC.

Pour beaucoup d’observateurs, la plateforme Pokmi a toutes les raisons de se développer dans les mois à venir. D’autant plus si le Poken ($PKN) arrive sur des plateformes comme Coinbase ou Binance.