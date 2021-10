iPhone 14 : Apple pourrait proposer jusqu’à 2 To de stockage

L’iPhone 14 pourrait doubler son stockage maximal et arriver à 2 To, en plus d’utiliser une nouvelle

Apple cherche à réduire ses coûts de production

Fin septembre, nous apprenions que l’iPhone 14 devrait proposer un design totalement différent de son prédécesseur, l’iPhone 13, qui vient juste d’être commercialisé par Apple. Pour première fois, les versions Pro embarquent jusqu’à 1 To de stockage. Ce surplus de stockage accompagne l’arrivée du format vidéo ProRes, un codec destiné aux vidéastes aguerris. Ce format est particulièrement gourmand en stockage, si bien que les versions 128 Go ne permettent pas de filmer en 4K.

Selon le média, Apple ambitionne d’utiliser le stockage flash QLC (quad-level cell) NAND avec ses futurs iPhone 14. Cette technologie permet d’offrir une capacité de mémoire accrue sans devoir augmenter la taille du stockage. Enfin, le stockage flash QLC NAND est moins cher à produire que les technologies TLC ou MLC. Apple pourrait proposer des smartphones offrant davantage de stockage, sans pour autant faire exploser les coûts. Cependant, il se pourrait que ce système de stockage soit un peu plus lent que celui actuellement utilisé.

Une refonte complète pour l’iPhone 14

Les modèles de 2022 auraient un tout nouveau design avec notamment le retrait de l’encoche pour avoir un trou logeant l’appareil photo frontal. Les capteurs pour Face ID seraient, eux, sous l’écran. D’autres sources évoquent aussi le retour de Touch ID, quatre ans après avoir été abandonné pour le lancement de l’iPhone X.

Aussi, les capteurs photo à l’arrière ne dépasseraient plus et Apple abandonnerait le modèle mini. Apple abandonnerait le modèle mini en 2022 et présenterait à la place une autre variante de 6,7 pouces. La gamme utiliserait un nouveau chipset gravé en 4 nm.

