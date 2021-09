iPhone 14 : une refonte complète du design et de nouveaux modèles

Maintenant qu’Apple a officialisé les iPhone 13, il est l’heure d’en apprendre un peu plus sur la prochaine génération d’iPhone. Dans sa newsletter hebdomadaire, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg est ainsi venu supputer les projets de la firme à la pomme pour l’iPhone 14. Les modèles prévus pour 2022 profiteraient ainsi d’une « refonte complète » du design et de «nouveaux modèles ».

Un changement de design conséquent, accompagné par de nouveaux modèles

Mark Gurman n’y est pas allé par quatre chemins dans sa newsletter Power On : « les changements mineurs de cette année signifient également que les ingénieurs d’Apple travaillaient en coulisses sur des choses plus importantes qui prendront plus de temps ». Il faut dire que sur le papier, Apple ne semble pas avoir apporté de grandes innovations flagrantes avec les iPhone 13. Le design est en effet quasi similaire à l’iPhone 12, à l’exception de l’encoche, la partie photo/vidéo et l’autonomie ont été améliorées, une dalle 120 Hz pour les modèles Pro et… c’est quasiment tout.

Apple compterait ainsi passer à la vitesse supérieure durant l’année 2022 avec les iPhone 14. D’après Mark Gurman, cela passe notamment par «de nouveaux modèles d’entrée de gamme et Pro et une refonte complète » du design. Via cette déclaration, on peut tout d’abord penser à un écran perforé au lieu de la traditionnelle encoche. L’analyste Ming-Chi Kuo ainsi que le YouTubeur et leaker Jon Prosser ont d’ailleurs déjà corroboré cette information concernant le design de cette prochaine génération d’iPhone.

Au niveau de l’évolution de la gamme, Gurman considère que le modèle mini serait abandonné par Apple pour être remplacé par un iPhone 14 Max, et donc avec un plus grand écran que le modèle standard. On se retrouverait ainsi avec une génération composée d’un modèle standard et Max pour l’entrée de gamme ainsi que Pro et Pro Max pour le haut de gamme.

Pour terminer, le journaliste de Bloomberg a pris la parole rapidement sur les iPhone pliable. Tout comme Ming-Chi Kuo, il souligne qu’Apple développerait en ce moment ces appareils et qu’ils « pourraient sortir dans quelques années ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone SE 3 : un nouvel iPhone abordable pour début 2022 !

Via 9to5Mac