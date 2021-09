Amazon Prime Video : toutes les nouveautés du mois d’octobre 2021

Après une rentrée bien chargée en termes de nouveautés, Amazon Prime Video vient de révéler les nouveaux programmes qui étofferont son catalogue d’ici à quelques jours. Ce mois-ci encore, Amazon propose un large éventail de contenu inédit. Mois d’octobre oblige, les films et séries d’horreur seront de la partie. On retrouvera notamment la célèbre saison 2 de The Walking Dead World Beyond ou encore l’intégral de REC.

Les séries qui arrivent en octobre 2021

« The Walking Dead : World Beyond » (saison 2) : 4 octobre ;

The Walking Dead se termine avec la 11ᵉ saison, actuellement diffusée. Mais la série continue avec un spin-off permettant d’enrichir la mythologie, The Walking Dead World Beyond. Et la seconde saison arrive au moins d’octobre sur Amazon Prime Video avec la promesse de moments intenses.-

« Ducanville » (saison 2) : 14 octobre ;

« Souviens-toi l’été dernier » (saison 1) : 15 octobre ;

Souviens-toi l’été dernier, la série, est une version moderne du célèbre film d’horreur du même nom sorti en 1997. Le scénario reste le même : un groupe d’adolescents qui se fait harceler par un tueur…

« Motherland : Fort Salem » (saison 2) : 18 octobre ;

Motherland met en scène un trio de sorcières formé pour être utilisées comme des armes puissantes par l’armée américaine.

« This is us » (saison 5) : 28 octobre ;

« Maradona : le rêve béni » (saison 1) : 29 octobre ;

« Fairfax » (saison 1) : 29 octobre.

Amazon Prime Vidéo : les nouveaux films et documentaires

« Queenpins » : 1 er octobre ;

octobre ; « My name is Pauli Murray » : 1 er octobre ;

octobre ; « Bingo Hell » : 1 er octobre ;

octobre ; « Black as Night » : 1 er octobre ;

octobre ; « Infinite » : 4 octobre ;

« Justin Bieber : Our World » : 8 octobre ;

« Madres » : 8 octobre ;

« The Manor » : 8 octobre ;

« Snowpiercer » : 11 octobre ;

La saga « REC » : « REC », « Rec2 », « Rec Apocalypse » et « Rec Genesis » : 18 octobre.

Comme Souviens-toi l’été dernier, REC est un film d’horreur culte. Et l’occasion de le découvrir (ou redécouvrir) en octobre sur Amazon Prime Video. Une journaliste se rend dans un immeuble avec les pompiers à cause d’un incident… Mais les choses tournent rapidement au vinaigre dans ce film, dans la lignée de Blair Witch.

« After : Chapitre 3 » : 22 octobre ;

« Max Boublil : nouveau spectacle » : 22 octobre ;

« Seance » : 25 octobre.

Vous ne savez pas quoi regarder ? Découvrez aussi notre article Amazon Prime vidéo : toutes les nouveautés du mois de septembre 2021 !