Amazon Prime vidéo : toutes les nouveautés du mois de septembre 2021

Ça y est, c’est la rentrée, il faut péniblement se remettre au travail. Les plateformes de SVOD, elles, n’ont pas chômé : au même moment que Netflix, Amazon Prime Video a dévoilé les nouveaux contenus qui arriveront en septembre 2021 dans son catalogue.

Outre les contenus originaux (Le Bal des Folles, Cendrillon, Goliath), Amazon accueille aussi des films cultes comme le Seigneur des Anneaux, que l’on ne trouve à ce jour sur aucune autre plateforme française de vidéo à la demande par abonnement.

Le Seigneur des anneaux, les 3 volets en exclusivité

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les trois volets de la saga de Peter Jackson n’étaient plus disponibles depuis un petit moment sur les plateformes majeures. C’est donc une belle prise pour Prime Video qui enrichit son catalogue des aventures de Frodon et sa communauté de l’anneau. On regrettera toutefois qu’il s’agisse là des versions sorties en salles des trois films, et non leurs très prisées versions longues. Mais bon, il en faut plus pour nous faire bouder notre plaisir de revenir une fois encore en terre du Milieu, en attendant la série consacrée à l’univers de JRR Tolkien qui devrait débarquer chez Amazon dans un an pile.

Le Bal des folles, le 17 septembre

Connue pour ses rôles chez Quentin Tarantino, Denis Villeneuve ou récemment Alexandre Aja, Mélanie Laurent est aussi réalisatrice. Pour son sixième long-métrage, elle s’attaque à l’adaptation du roman de Victoria Mas, Le Bal des folles. L’histoire d’une jeune femme capable de percevoir les morts envoyés de force dans une clinique neurologique sous la supervision du fameux Dr Charcot et de sa division dédiée aux patientes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques et autres dénominations plus ou moins scientifiques. En pleine fin du XIXe siècle, le film s’annonce ambitieux, notamment en termes de production, avec des décors et des costumes rappelant certains autres films du genre comme A Dangerous Method de David Cronenberg.

Cendrillon, le conte adapté à nos écrans

Cendrillon est une adaptation musicale moderne qui porte un regard audacieux sur l’histoire avec laquelle les enfants du monde entier ont grandi. L’ambitieuse héroïne a de très grands rêves. Avec l’aide de sa marraine la bonne fée, elle compte bien faire en sorte qu’ils se réalisent.

Prime Vidéo : Les autres nouveautés de septembre 2021

The Pursuit of Love – 1er septembre

– 1er septembre Capone , biopic avec Tom Hardy – 6 septembre

, biopic avec Tom Hardy – 6 septembre Arnaque à Hollywood , comédie – 10 septembre

, comédie – 10 septembre Voyeurs , thriller – 10 septembre

, thriller – 10 septembre PSG Ô ville lumière , saison 2 – 10 septembre

, saison 2 – 10 septembre Un Spectacle familial , spectacle de Mathieu Madénian – 10 septembre

, spectacle de Mathieu Madénian – 10 septembre Zone 414 , film d’action/science-fiction – 13 septembre

, film d’action/science-fiction – 13 septembre Rafa Nadal Academy , saison 1 – 17 septembre

, saison 1 – 17 septembre Jamie , biopic – 17 septembre

, biopic – 17 septembre Do, Re et Mi , dessin animé, saison 1 – 19 septembre

, dessin animé, saison 1 – 19 septembre Une Famille sur le ring , comédie – 20 septembre

, comédie – 20 septembre Carnage chez les Puppets , comédie – 20 septembre

, comédie – 20 septembre Savage X Fenty Show , télé-réalité, saison 3 – 24 septembre

, télé-réalité, saison 3 – 24 septembre Birds of Paradise , drame – 24 septembre

, drame – 24 septembre Most Dangerous Game, film d’action – 27 septembre

