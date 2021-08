Amazon Prime Video Ligue 1 : profitez d’un essai gratuit de 10 jours

Nouveau diffuseur de 80 % du championnat, Amazon a lancé sa nouvelle chaîne Amazon Prime Video Ligue 1. Vous pouvez l’essayer gratuitement, pour une période de 10 jours.

Amazon lance sa chaine dédiée à la Ligue 1

Amazon a obtenu la retransmission de 80% des matches de la Ligue 1. Suite à ce contrat, la plateforme américaine a dévoilé le lancement d’une nouvelle chaîne dédiée au championnat : Prime Vidéo Channel. La chaîne diffusera ainsi le championnat pour les trois prochaines saisons, avec une émission hebdomadaire chaque dimanche à 19 heures.

En effet, à moins de deux semaines du coup d’envoi du championnat de France de football, Amazon a rendu aujourd’hui disponible son Pass Ligue 1 qui permettra de voir en direct huit matchs par journée dans Prime Video. Les abonnés Prime Video Ligue 1 pourront regarder jusqu’à 3 matchs différents simultanément avec le même compte Amazon et le même match sur deux appareils différents en même temps.

Un essai gratuit de 10 jours au service Prime Vidéo

Avant tout, il faut être abonné Amazon Prime pour pouvoir souscrire à l’abonnement de la Ligue 1. Amazon Prime est un service permettant, pour toute commande réalisée sur Amazon, de recevoir sa commande en accéléré. Des millions d’articles peuvent ainsi être livrés sous 24h. Amazon coûte 49 €/an ou 5,99 €/mois et propose 30 jours d’essai gratuit.

Une fois ce premier abonnement souscrit, il faudra souscrire un second abonnement, cette fois à Amazon Prime Video. Proposé à 12,99 €/mois, c’est ce dernier qui donnera accès à l’ensemble du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Un conseil, ne le prenez pas immédiatement car il démarre aussitôt. Prenez-le juste avant la première journée si vous voulez tester plus longuement le service sans frais.

Il ne restera finalement plus qu’à se connecter à la chaîne. Sur la télévision, les smartphones et tablettes, l’application Amazon Prime Video pourra être téléchargée depuis l’App Store ou depuis Google Play. Sur PC, elle pourra aussi être obtenue via le Microsoft Store.

Vous n’aviez pas suivi toute l’histoire ? Voici un rattrapage : Ligue 1 : Amazon Prime Video récupère la diffusion jusqu’en 2024 !