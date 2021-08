WhatsApp : un nouveau système d’archive de conversations

WhatsApp a ajouté un nouveau paramètre d’archivage pour gérer les discussions de groupe très actives.

Une nouvelle fonctionnalité pour archiver vos conversations WhatsApp

Vous l’aurez sans doute déjà remarqué, faire le ménage dans les conversations sur l’application WhatsApp n’est pas chose aisée.

Il est évidemment possible de mettre de côté des conversations dans l’onglet « messages archivés ». Ceci peut être utile si vous dialoguez rarement avec le contact en question, que vous ne souhaitez plus lui parler et donc voir apparaître son nom (sans toutefois le bloquer), ou pour plus de confidentialité pour un contact en particulier.

Cependant, jusqu’à présent, quand une conversation était archivée, dès que le contact concerné envoyait un nouveau message, la discussion réapparaissait systématiquement dans la liste des conversations chat… Comme si de rien n’était.

Une alternative au mode sourdine

La nouveauté réside dans le fait de garder un fil de discussions actif hors de votre boîte de réception. La section des conversations archivées s’affiche toujours en haut de l’onglet de discussions. Lorsque vous vous y rendrez, le nombre de messages non lus s’affiche pour chacune des discussions et vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Vous avez la possibilité de réactiver vos conversations à tout moment.

Avec cette nouvelle option, WhatsApp souhaite proposer une alternative au mode sourdine. Celui-ci est souvent utilisé pour les discussions de groupe qui génèrent de nombreuses notifications chaque jour. Le nouveau paramètre d’archive permet non seulement de freiner les sollicitations, mais également d’éviter une certaine pollution visuelle qui pourrait nuire à la santé mentale ou à la concentration d’un utilisateur.

Dorénavant, vous choisissez le moment le plus opportun pour suivre et répondre à certaines conversations très actives. Seule exigence de cette nouvelle option : rester vigilant lorsque vous souhaitez suivre certains détails de vos conversations archivées.

Ces modifications devraient déjà être déployées, et donc opérationnelles. Assurez-vous simplement d’avoir la dernière version en date de WhatsApp sur votre appareil pour pouvoir en profiter.

Encore un peu de temps ? Découvrez le mode multi-appareils de WhatsApp, disponible dans la version bêta !