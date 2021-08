Design de l’iPad mini 6 : un écran de 8,3 pouces et des bordures plus fines

Une rumeur indique qu’Apple s’inspirera du design de l’iPad Air 2020 pour confectionner l’iPad Mini 6 attendu durant l’automne 2021. L’écran aurait une diagonale de 8,3 pouces. Apple abandonnerait le bouton Home et réduirait les bordures.

Un iPad mini avec un nouveau design

L’iPad mini 6 adopterait un nouveau design inspiré par les iPad Pro et l’iPad Air 4, avec des bordures affinées autour de l’écran. Sans changer de dimension générale, la nouvelle version de la petite tablette conçue par Apple pourrait ainsi intégrer un écran plus grand. En l’occurrence, on passerait de la dalle de 7,9 pouces présente depuis le premier iPad mini, à une dalle toujours LCD de 8,3 pouces selon DSCC, un cabinet d’analyse spécialisé dans les écrans.

En 2019, Apple dévoilait l’iPad Mini 5. Une tablette qui reprenait en très grande partie le design du premier iPad Mini sorti en 2012 (lui-même inspiré du design de l’iPad classique sorti en 2010). Il s’agit clairement de la dernière gamme de tablettes d’Apple à ne pas avoir bénéficié d’une vraie modernisation depuis son lancement.

Alors que tous les iPad ont déjà subi d’importants changements de design, l’iPad mini reste une valeur sûre, notamment en ce qui concerne les technologies présentes sur la face avant de la tablette. Par exemple, a taille de l’écran de 7,9 pouces est présente depuis le tout début, tout comme le bouton physique Touch ID. Ces éléments pourraient finalement disparaître, tout comme les bords épais qui sont complètement dépassés par les normes actuelles.

Un écran plus grand pour une taille égale

Selon Ross Young, un informateur de la chaîne logistique des écrans, l’iPad mini 6, attendu en 2021, aura un écran de 8,3 pouces. Cela contredit légèrement les prévisions de Ming-chi Kuo, qui prévoit un écran entre 8,5 et 9 pouces. Quoi qu’il en soit, il s’agit tout de même d’une avancée majeure, étant donné que ce serait la première fois que la taille de l’écran change depuis près de 10 ans.

Autre ajout notable : le prochain iPad mini pourrait posséder le système Smart Connector, déjà visible sur l’iPad Pro et l’iPad Air. On peut dès lors imaginer l’arrivée d’accessoires dédiés à la nouvelle tablette d’Apple qui tirent parti de cette connectique.

Enfin, Apple aurait également préféré intégrer un port USB-C plutôt qu’un connecteur Lighting. Il suivrait là encore l’exemple de l’iPad Pro et de l’iPad Air, et cela le rendrait compatible avec un champ beaucoup plus vaste de périphériques et d’accessoires.

