PS5 : une bêta permet la prise en charge des SSD M.2 et corrige un défaut de la DualSense

Il en aura fallu du temps. Des mois après son lancement, la PS5 prend enfin en charge les disques SSD au format M.2. Par le biais d’une bêta logicielle, Sony vient en effet d’ajouter la fonctionnalité tant attendue afin d’offrir plus de stockage aux joueurs, sans en pâtir sur la vitesse des chargements ou l’expérience des jeux next-gen. D’autres ajouts et modifications ont aussi été effectués, comme par exemple au niveau de la mise à jour des manettes DualSense ou encore de l’accessibilité du contrôle parental.

Une nouvelle bêta arrive sur PS5 pour plus de stockage SSD

Depuis son lancement, la PS5 n’est proposée qu’avec 825 Go de stockage interne. Si on rajoute le système d’exploitation de la console, nous arrivons à 664 Go. Une capacité de stockage qui est rapidement rempli par des jeux récents, notamment des triple A.

Pour remédier à ce problème, Sony permettait notamment l’ajout de SSD internes ou encore de disques durs externes depuis avril 2021. Désormais, il est possible d’aller plus loin avec la nouvelle mise à jour bêta déployée sur les PS5. La console prend en effet en charge les SSD au format M.2. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un disque disposant d’une interface PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe et avec une vitesse de lecture séquentielle de 5 500 Mo/s ou plus.

Sony précise tout de même que la console doit être bien aérée afin de permettre l’utilisation d’un SSD M.2. La société déclare ainsi dans un communiqué : « L’utilisation d’un SSD M.2 avec votre console PS5 nécessite une dissipation efficace de la chaleur avec une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique« .

Les autres nouveautés de cette bêta

Outre l’arrivée SSD M.2, la mise à jour offre de nouvelles options d’interface afin d’offrir plus de personnalisation. Sony a aussi amélioré la prise en charge de l’audio 3D sur les haut-parleurs audio de votre TV. Pour cela, la PS5 utilise la manette afin de mesurer l’acoustique d’une pièce et appliquer un réglage audio 3D.

Autre changement, la DualSense pourra désormais être mise à jour directement depuis les paramètres en accédant au menu Accessoires, puis Manettes et l’option Logiciel de la manette sans fil. Auparavant, un message de mise à jour de la manette s’affichait au démarrage de la console. Si vous n’acceptiez pas cette mise à jour, il fallait attendre 24 heures avant de revoir le message s’afficher.

Finissons avec le contrôle parental, il est maintenant possible d’approuver ou non les demandes des enfants pour jouer à un jeu via l’application PlayStation sur smartphone.

La mise à jour devrait arriver chez l’ensemble des utilisateurs dès le mois d’août 2021.

