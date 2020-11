L’application PlayStation fait peau neuve avant l’arrivée de la PS5

Publicité

En rajeunissant sa gamme de consoles avec l’arrivée le 19 novembre de la PS5, Sony a décidé de revoir le design ainsi que les fonctionnalités de son application PlayStation.

Quelles sont les nouveautés de l’application PlayStation ?

Riche du lancement proéminent de sa console PS5, Sony retouche les derniers détails autour de ses services. Récemment, la firme avait déjà redesigné son store en ligne, l’interface de la console et même le système de trophées. À travers un post de blog, nous apprenons ainsi le renouveau de son application mobile pour iOS (version 12.2) et Android (6.0). L’objectif principal annoncé par l’entreprise est simple : faciliter la communication entre votre console, vous ainsi que vos amis.

L’arrivée d’un chat vocal

Pour commencer, Sony a décidé d’introduire l’application PS Messages dans son application PlayStation. Ce service de messagerie permet donc de discuter en direct par messages ou via un chat vocal directement depuis votre smartphone. À noter qu’il est possible de parler avec 15 joueurs au maximum et que vos anciennes discussions PS Messages seront directement transférées dans la nouvelle application.

Gestion à distance de votre console

L’application PlayStation va vous permettre de contrôler facilement votre PS5. Il est ainsi possible de gérer le stockage de la console (supprimer ou télécharger des jeux), lancer vos titres favoris à distance ou même vous connecter à la console.

Publicité

Une refonte du design de l’application PlayStation

Pour finir, l’interface de l’application a totalement été revue. Beaucoup plus fluide, la PlayStation App affiche désormais sur son écran d’accueil les jeux auxquels vos amis jouent ainsi que vos derniers titres lancés. Le PlayStation Store s’est aussi fait une petite beauté. Un dernier onglet dans l’application permettra en plus d’accéder aux nouvelles informations autour de PlayStation.

Si vous n’avez pas prévu d’acquérir une PS5, sachez que l’ensemble des nouveautés sont aussi compatibles avec le système PS4.

Pour aller plus loin : Sony prépare ses téléviseurs pour l’arrivée de la PS5 !