Sony prépare ses téléviseurs pour l’arrivée de la PS5 !

Les Smart TV 4K de Sony se préparent à l’arrivée de la PlayStation 5. En effet, Sony annonce la disponibilité d’une nouvelle mise à jour afin d’activer les fonctionnalités des ports HDMI 2.1 de ses Smart TV qui en sont pourvus.

Mise à jour de l’application Sony

En attendant patiemment l’arrivée de la nouvelle console de Sony, la PS5, l’entreprise prépare ses équipements en amont ! Une mise à jour permettra donc à ces téléviseurs d’être compatibles 4K 120 images par secondes. Le déploiement sur les séries XH90 et ZH8 est prévu courant octobre. Le signal pris en charge est en 4K 120 ips. Attendue par les gamers, cette fonctionnalité permet d’avoir de la 4K à 120 images par seconde et d’assurer une fluidité de l’image.

Sony – XH90

La Sony XH90 a été conçue pour apporter la meilleure expérience sur la future PlayStation 5 pour les joueurs exigeants. Son temps de latence (input lag) est de 7,2ms pour un signal 4K /120fps. La série XH90 est la solution pour les joueurs qui veulent avoir une longueur d’avance sur leurs adversaires. La prise en charge de la fonction eARC permet de transférer du contenu audio HD entre le téléviseur et son système de son externe (par exemple le format Dolby ATMOS). Pour les utilisateurs ayant une barre de son ou un amplificateur compatible, la compatibilité eARC permet ainsi d’atteindre un niveau d’immersion plus intense. Cette mise à jour intègre également l’arrivée de l’application Apple TV. L’application sera disponible sur un plus large choix de téléviseurs Sony courant octobre.



