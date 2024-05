Révolution culinaire : Sharp dévoile son Air Fryer double tiroir pour un plaisir sain et savoureux !

Sharp Consumer Electronics, marque technologique de renom, fait une nouvelle fois sensation avec le lancement de son air fryer double tiroir, la AF-GD82AE. Cette annonce marque l’arrivée d’un nouveau modèle dans sa large gamme de friteuses à air, combinant puissance, abordabilité et diversité.

Capturez l’authenticité du goût sans les calories excessives avec l’air fryer double tiroir de Sharp. En effet, il combine puissance, facilité d’utilisation et abordabilité. Régalez-vous avec moins de matières grasses et découvrez la joie d’une cuisine polyvalente et healthy !

100% de plaisir culinaire avec moins de matières grasses

Ce nouveau membre de la gamme des air fryers de Sharp est une aubaine pour ceux qui aspirent à une alimentation saine sans renoncer à la rapidité et à l’économie. Grâce à l’AF-GD82AE, préparer des plats savoureux et favoriser un style de vie sain devient un jeu d’enfant. Sa technologie de pointe de circulation d’air chaud permet de frire les aliments avec 90% de matières grasses en moins par rapport aux friteuses traditionnelles, sans altérer goût et croustillance.

Facilité d’utilisation et adaptabilité

Sharp a équipé ce nouvel air fryer de deux paniers de friture distincts, chacun doté d’une capacité de 4 litres et d’une puissance de 1800 W. Ils permettent ainsi de préparer facilement différentes recettes pour 4 à 8 personnes. De plus, un revêtement antiadhésif facilite le nettoyage, et il est compatible avec le lave-vaisselle.

L’air fryer est équipé de 10 fonctions de cuisson, y compris la friture, la cuisson au four, le rôtissage, la déshydratation. Ainsi que le réchauffement et le maintien au chaud. Cela en fait une solution polyvalente. Il assure même la cuisson des aliments congelés avec 12 options de cuisson préprogrammées. Un panneau tactile numérique vous permet d’accéder en toute simplicité aux différents réglages et programmes. Ces fonctionnalités rendent l’utilisation de l’appareil plus conviviale et pratique. Pour rendre l’expérience utilisateur encore plus agréable, un affichage LED double a été intégré.

