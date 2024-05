Google Meet : Comment ça marche ?

Google Meet, auparavant connu sous le nom de Google Hangouts, est un service de visioconférence conçu par Google, disponible en version gratuite et en version payante. Ce service de visioconférence a connu un grand essor durant la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui encore, Google Meet est très prisé, aussi bien par les particuliers que par les entreprises, car il permet d’organiser des visioconférences en quelques clics. Désireux(se) d’en savoir plus sur le fonctionnement de Google Meet ? Nous vous disons tout dans cet article.

La seule condition requise pour utiliser ce service, que cela soit sur ordinateur ou sur smartphone, est d’avoir un compte Google. Autrement dit, disposer d’une adresse électronique Gmail.

Si vous êtes sur PC, vous pouvez vous rendre directement sur « meet.google.com » pour utiliser ce service.

Toutefois, si vous voulez passer par Gmail, vous trouverez deux options en bas du panneau latéral gauche qui vous proposent de « Démarrer une réunion » ou « Rejoindre une réunion ».

Pour démarrer une réunion

Si vous choisissez de démarrer une réunion, Google Meet vous demandera l’autorisation d’utiliser la caméra et le microphone de votre ordinateur. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Participer à la réunion », puis d’envoyer les informations de connexion partagées par Google aux personnes que vous voulez inviter à votre réunion virtuelle.

Vous aurez alors le choix entre :

Ajouter manuellement vos contacts, qui devront alors être présents dans votre liste de contacts sur Gmail

Envoyer un code de connexion à vos contacts

Pour rejoindre une réunion

Si vous souhaitez rejoindre une discussion sur Google Meet, il vous suffira de :

Cliquer sur « Rejoindre la réunion »

» Entrer le code de connexion que l’organisateur de la réunion vous a fourni

Vous serez ensuite redirigé vers la réunion virtuelle.

Utiliser Google Meet sur smartphone est plus simple car Google a intégré ce service de visioconférence à sa suite logicielle pour appareils mobiles.

Sur Android, l’application Google Meet est installée par défaut en fonction de la marque du smartphone. Si ce n’est pas le cas, il faudra télécharger l’application sur Google Play Store et l’installer.

Sur iPhone, il faudra nécessairement passer par l’App Store pour la télécharger.

Une fois que vous aurez accès à l’application Google Meet sur votre smartphone Android ou iPhone :

Connectez-vous à votre compte Google

Autorisez les accès à la caméra et au microphone

Vous pourrez ensuite démarrer ou rejoindre une réunion en cours en suivant la même démarche que sur ordinateur.

Combien coûte Google Meet ?

La version gratuite de Google Meet permet de créer une réunion vidéo, d’inviter un maximum de 100 participants et de se joindre à des réunions d’une durée maximale de 60 minutes. Il n’y a pas de limite de temps pour les appels sur appareil mobile et les rencontres individuelles.

Néanmoins, pour profiter de réunions plus longues, avec un plus grand nombre de participants et accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme composer des numéros internationaux, enregistrer des réunions, faire des diffusions en direct ou autres, il faudra souscrire à un abonnement. Les abonnements aux forfaits payants de Google Meet sont inclus dans Google Workspace. Les tarifs sont de :