Google Messages – L’application passe un record sur le Play Store

Tout d’abord examinons les diverses applications messages sur le Google Play Store. Il en existe plusieurs sur le store quoiqu’il en soit, plusieurs sortent du lot comme Pulse SMS, Chomp SMS, Textra, et même Android Messages. Depuis quelque temps, Android Messages est devenu Google Messages. Cette application n’est pas installée par défaut sur les téléphones toutefois, elle est d’office sur Android One et les Google Pixel étant donné qu’ils ont l’Android Stock. Une bonne chose pour Google puisqu’ils peuvent parfaitement pousser leur écosystème au maximum. La firme de Mountain View améliore sans cesse leur écosystème le rendant plus fluide et ergonomique. Cependant, est-ce que les utilisateurs avec des smartphones comme Samsung ou Oneplus télécharge cette application ? Bien sûr et c’est effectivement grâce à ça que…

13,6% de la population mondiale à téléchargé Google Messages

Google Messages a passé le cap du milliard de téléchargements, il y a peu de temps. Ce succès provient essentiellement de la mise en place du RCS, un service similaire à iMessage de chez Apple. Il fallait sous peu combler le retard du SMS. C’est donc grâce au RCS, le successeur du SMS que l’application est un succès, puisqu’elle a été une des premières à accepter ce nouveau mode de SMS.

Pour rappel, le RCS permet notamment de sublimer les conversations à l’aide d’images ou de vidéos. Celui-ci permet également de créer des groupes et de savoir si le sms est envoyé ou non. Ces nouveautés sont à la hauteur de Messenger ou même iMessage. Le RCS coûte à l’utilisateur étant donné qu’il passe à l’aide de votre data et non plus le réseau. Google ne finissant jamais avec un seul succès, Google Meet est disponible gratuitement partout dans le monde. De plus, Google Duo marque des points grâce au confinement.