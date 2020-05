Forfait mobile 60 Go : CDiscount casse les prix

Besoin de plus de gigas ou de faire des économies ? Voir les deux ? CDiscount propose aujourd’hui une offre idéale pour cela. L’entreprise lance en effet un forfait mobile 60 Go pour seulement 8,99€ par mois et sans engagement.

Forfait mobile 60 Go CDiscount : une offre vraiment abordable

En vue de la guerre des prix menait par les opérateurs en ce moment, CDiscount sort son épingle du jeu. L’objectif semble évident, contrecarrer le réajustement en data mobile de l’offre Free à 9,99€.

Proposée à un prix de 8,99€, l’offre 60 Go CDiscount est le Saint Graal des forfaits mobiles. En effet, le prix de celui-ci est le plus bas du moment, même derrière Free. De plus, la quantité de gigas comblera la plupart des utilisateurs. En effet, celle-ci est largement suffisante pour streamer du contenu ainsi que faire du jeu pendant tout un mois. À l’exception de cette enveloppe de données, le forfait mobile dispose des classiques appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine. Bien évidemment, ceux-ci sont aussi gratuits depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses). Petit point négatif, l’enveloppe à l’étranger est un petit peu rikiki, 3 Go. Il faudra donc bien faire attention à l’utilisation des données lors de vos voyages. Notez que ce forfait mobile est proposé montera à 14,99€ par mois après la première année. Pour finir, cette offre limitée est sans engagement et disponible jusqu’au 10 mai.

Pour rappel, CDiscount passe par le réseau de NRJ Mobile. L’avantage est que celui-ci est raccordé aux trois grands opérateurs: Orange, Bouygues Telecom et SFR. Un de ses trois réseaux vous sera attribué en fonction de la qualité de couverture mobile à votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.