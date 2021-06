macOS Monterey : réinitialiser un Mac devient un jeu d’enfant

macOS Monterey propose une nouvelle option pour effacer votre Mac sans devoir formater le disque et réinstaller le système d’exploitation. La fonction ressemble à ce que proposent les iPhone et iPad.

Réinitialiser un Mac devient beaucoup plus rapide

Si vous avez déjà dû effacer un Mac avant de le vendre, vous savez que la procédure est relativement longue. Il faut en effet formater les volumes de stockage et complètement réinstaller le système d’exploitation. Beaucoup plus fastidieux que sur iPhone et iPad. En effet, il suffit d’aller dans un menu pour “Effacer contenu et réglages”. L’opération prend environ une minute : iOS efface tout simplement tout ce qui est le résultat d’une interaction avec l’utilisateur. Le système d’exploitation n’est quant à lui pas désinstallé.

Avec macOS Monterey que Apple vient de présenter lors de la WWDC 2021, la firme a enfin décidé de décliner le même système sur Mac. Sur la page du site américain Apple dédiée à macOS Monterey, on peut en effet lire la mention suivante : “Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données et les applications installées par l’utilisateur du système, tout en maintenant le système d’exploitation actuellement installé. Le système est alors instantanément ‘effacé’ de manière sécurisée en détruisant les clés de chiffrement, car le stockage est toujours chiffré sur les systèmes Mac équipés de puces Apple Silicon et T2 “.

macOS Monterey s’inspire des iPhone et iPad

L’option est disponible sur iPhone et iPad depuis un moment. Auparavant, il fallait complètement effacer votre Mac, puis réinstaller macOS afin de restaurer les paramètres d’usine de votre ordinateur.

Désormais, la prochaine version de macOS permettra de réinitialiser un Mac sans effacer le système, en sélectionnant « Effacer le contenu et les réglages ». Ainsi il ne sera plus obligatoire de réinstaller macOS. C’est pratique si jamais vous souhaitez remettre les paramètres d’usine sur votre ordinateur avant de le revendre par exemple.

Pour y arriver il faudra vous rendre dans les « Préférences système ». Tous les Mac équipés d’une puce Apple Silicon, et les Mac Intel avec une puce de sécurité T2 pourront bénéficier d’une réinitialisation de la sorte.

Aujourd’hui, « effacer le contenu et les réglages » n’est pas disponible dans la version bêta actuelle de macOS Monterey. Apple indique que la fonctionnalité sera disponible avec la version bêta publique prévue pour juillet. Enfin, macOS Monterey sera disponible en version stable dès cet automne.

