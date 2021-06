macOS Monterey : voici les nouveautés et les Mac compatibles

Lors de la WWDC 2021, Apple a pris le temps de dévoiler l’ensemble des nouveautés prochainement disponible sur ses appareils. Outre iOS 15, la firme de Mountain View a fait la part belle à macOS Monterey, la prochaine version du système d’exploitation des Mac. Découvrez les nouveautés et appareils compatibles dans cet article.

Après macOS Big Sur l’année dernière, Apple continue de développer le système d’exploitation de ses ordinateurs avec macOS Monterey. Disponible dès cet automne, l’OS vient encore une fois renforcer l’écosystème d’Apple avec de nouvelles fonctionnalités.

Les nouveautés apportées par macOS Monterey

Pour commencer, la nouvelle version de macOS se dote d’Universal Control. Cette nouveauté est entièrement taillée pour les personnes ayant plusieurs appareils Apple. En effet, elle permet aux utilisateurs de contrôler un iMac, un MacBook ou encore un iPad en même temps avec un seul clavier ainsi qu’une souris. En pointant la souris d’un MacBook sur le côté de l’écran, vous pourrez par exemple l’utiliser directement sur un iPad ou un iMac. Le clavier fonctionnera automatiquement sur l’appareil où est la souris. Il est aussi possible de glisser et déposer un fichier d’un appareil Apple à l’autre.

La seconde grande nouveauté est le redisgn de Safari dans macOS Monterey. Le navigateur d’Apple profite ainsi d’une interface plus épurée et jeune, tout en s’armant de nouveautés intéressantes telles que les groupes d’onglets, le partage de groupes d’onglets ou encore l’arrivée des extensions sur iOS. Parmi les autres nouveautés de macOS, nous pouvons noter l’arrivée de l’affichage AirPlay de vos iPhone et iPad, l’application Raccourcis ou encore la fonctionnalité Focus pour bloquer / limiter les notifications tout au long de la journée.

Envie de découvrir en vidéo les nouveautés ? N’hésitez pas à visionner la vidéo de la keynote WWDC 2021 sur macOS Monterey ci-dessous !

Les Mac compatibles

Comme d’habitude, certains modèles ne sont pas pris en charge par Apple avec la nouvelle mise à jour de macOS Monterey. De ce fait, voici la liste des ordinateurs Mac compatibles :

MacBook 2016 et suivants ;

MacBook Air 2015 et suivants ;

MacBook Pro 2015 et suivants ;

iMac fin 2015 et suivants ;

iMac Pro 2017 et suivants ;

Mac mini fin 2014 et suivants ;

Mac Pro fin 2013 et suivants.

Encore un peu de temps ? Découvrez quels accessoires acheter pour son Mac mini M1 !