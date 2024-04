Les lunettes Ray-Ban Meta intègrent désormais Apple Music !

Imaginez-vous écouter de la musique avec une paire de lunettes connectées. C’est la technologie futuriste que Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, propose à ses clients. D’ailleurs, Meta commercialise déjà des lunettes connectées, en partenariat avec Ray-Ban, dotées de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Dernièrement, on apprend qu’Apple Music est désormais intégré au système des Ray-Ban Meta !

Une meilleure intégration d’Apple Music

Les lunettes Ray-Ban Meta disposent de haut-parleurs intégrés qui permettent aux utilisateurs d’écouter de la musique comme s’il s’agissait d’écouteurs Bluetooth. Même s’il était toujours possible de lire une chanson depuis Apple Music, il fallait le faire manuellement. C’est-à-dire, ouvrir l’application Musique sur votre iPhone.

Toutefois, avec la dernière mise à jour de Meta, les lunettes permettent désormais une connexion directe à Apple Music. Concrètement, les utilisateurs ont la possibilité de contrôler la lecture de musique depuis leurs lunettes, sans avoir besoin de sortir leur iPhone de leur poche.

Des commandes vocales et gestes tactiles à disposition des utilisateurs

Les options de contrôle de la musique sont ainsi devenues plus accessibles et plus intuitives pour les abonnés Apple Music. Les utilisateurs peuvent utiliser les commandes vocales comme « Hey Meta » pour lancer leur musique, leur playlist, leur album ou encore pour rechercher des artistes spécifiques.

Par ailleurs, cette mise à jour a également introduit un nouveau geste tactile qui consiste à toucher et maintenir la tige de lunettes. Selon 9to5Mac, cela permet aux utilisateurs d’ « écouter sur leur station personnelle les chansons qui leur sont recommandées ». Une nouvelle commande vocale permet également aux utilisateurs de demander aux lunettes le nom de la chanson en cours de lecture.

Meta souligne également que la connexion à Apple Music se fait via l’API officielle. De plus, les informations d’identification ne seront pas partagées avec des tiers. Une mise à jour connexe indique que le firmware 4.0 des lunettes Ray-Ban Meta les rend compatibles avec WhatsApp et Messenger. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser les lunettes comme caméra vidéo.

Pour mettre à jour vos lunettes Ray-Ban Meta, il faut :

Ouvrir l’application Meta View sur votre smartphone

sur votre smartphone Se rendre dans les Paramètres

Cliquer sur Vos lunettes

Appuyer sur Mises à jour.

Il faut que les lunettes soient à proximité de vous, couplées à votre téléphone et rechargées avant d’installer la mise à jour. Enfin, n’oubliez pas de télécharger la dernière version de l’application Meta View sur l’App Store.