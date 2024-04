iPhone 16 Pro : Quatre nouvelles fonctionnalités à venir sur l’appareil photo ?

Les fans de la marque à la pomme spéculent déjà sur les technologies à venir sur la prochaine série d’iPhone. Un article de 9to5Mac indique que la gamme iPhone 16 Pro apportera bel et bien de nouvelles fonctionnalités. Particulièrement, au niveau de l’appareil photo.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max embarqueront une caméra ultra large améliorée

Plusieurs rapports indiquent que ces deux modèles recevront un appareil photo ultra large de 48 MP améliorée cette année. En comparaison, l’iPhone 15 Pro propose un appareil photo ultra large de 12 MP. Ce qui représente donc déjà une amélioration significative.

Apparemment, cette caméra ultra large de l’iPhone 16 Pro donnerait une meilleure prise de vue, particulièrement dans les environnements faiblement éclairés. Les images montreront plus de détails avec des couleurs améliorées. Par ailleurs, la résolution accrue offrira un plus large champ d’action en matière d’édition et de post-traitement.

En outre, cette caméra ultra-large de 48 MP apporterait également des améliorations majeures pour l’enregistrement vidéo spatial. Il est donc possible que le modèle Pro puisse enregistrer une vidéo spatiale en résolution 4K. L’iPhone 15 Pro, quant à lui, ne propose qu’une résolution de 1080 pour l’enregistrement des vidéos spatiales.

Un zoom optique plus étendu ?

Actuellement, l’iPhone 15 Pro Max utilise une conception de caméra à tétaprisme avec des capacités de zoom optique 5x et de zoom numérique 25x. Avec la gamme iPhone 16, Apple compte étendre la caméra à tétaprisme améliorée au plus petit iPhone 16 Pro. Autrement dit, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max offriront tous deux au moins un zoom optique 5x et un zoom numérique 25x.

Néanmoins, une rumeur suggère que le modèle Pro Max sera dotée d’une « combinaison de téléobjectif ultra-long périscope ». Il serait donc théoriquement possible que ce modèle propose un zoom optique supérieur à 5x. Toutefois, cette information est à prendre avec des pincettes sans confirmation d’Apple.

Le modèle Pro sera doté d’un revêtement anti-réfléchissant

Les utilisateurs d’appareils photo sur iPhone ont probablement constaté la présence d’une lumière parasite lors de la prise de vue dans des environnements lumineux. Cela entraîne des reflets indésirables sur les images. Apple apporterait un correctif à ce problème pour l’iPhone 16 Pro.

En effet, une rumeur avance qu’Apple teste une technologie de revêtement de lentille appelée « dépôt de couche atomique » ou ALD pour l’iPhone 16 Pro. Les objectifs de l’appareil photo du modèle 16 Pro en seraient dotés pour minimiser les effets des reflets. Si cette rumeur se confirme, alors les utilisateurs d’iPhone seront moins confrontés aux reflets de lumière indésirables sur leurs photos, même en cas d’éclairage intense.

La caméra principale de l’iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max a été améliorée

Apparemment, l’iPhone 16 Pro utiliserait un nouveau capteur de caméra principale conçu par Sony, avec une conception améliorée pour offrir de meilleures performances en basse lumière. D’après Sony, ce nouveau capteur capture deux fois plus de lumière que les capteurs d’appareil photo existants. Les utilisateurs d’iPhone pourront alors profiter de meilleures photos si l’appareil peut capturer plus de lumière et supprimer plus de bruit.

Toutefois, pour le moment, il n’est pas sûr que les deux modèles Pro d’Apple comportent ce capteur de nouvelle génération de Sony. Selon une rumeur sur Weibo, seul le modèle Pro Max bénéficiera de ce nouveau capteur. En tout cas, les fans de la marque à la pomme auront le fin mot de l’histoire au plus tard en septembre, lorsqu’Apple présentera sa gamme iPhone 16.