Test – BenQ LaptopBar : Une innovation en éclairage pour les ordinateurs portables

Le BenQ LaptopBar, conçu pour améliorer l’expérience de travail sur ordinateur portable, en particulier dans les environnements peu éclairés, se distingue par sa conception compacte et légère. Avec son système d’attache magnétique, il peut être facilement fixé sur la plupart des laptops. Pour les appareils non compatibles avec les aimants, BenQ fournit des patchs magnétiques supplémentaires. Cette fonctionnalité permet une installation rapide et facile, essentielle pour les professionnels en déplacement.

Mode de placement et ajustement

Le LaptopBar offre deux configurations principales : une forme repliée, qui dirige la lumière plus directement vers le clavier de l’ordinateur, et une forme étendue, où le bras se déploie pour augmenter la hauteur et l’angle d’éclairage. Cette dernière configuration est particulièrement utile pour les appels vidéo, car elle permet d’éviter les ombres sur le visage de l’utilisateur, tout en réduisant la fatigue oculaire lors de longues sessions de travail.

Commandes intuitives et éclairage intelligent

Les commandes tactiles pour ajuster la luminosité et la température de couleur du LaptopBar sont un point fort, avec la possibilité de passer de 2700K à 5700K. Le dispositif intègre également une fonction de variation automatique. Il adapte l’intensité lumineuse en fonction de la lumière ambiante, garantissant ainsi une luminosité constante sans intervention manuelle. Un capteur de gestes permet d’allumer et d’éteindre la lumière d’un simple mouvement de la main. Cela ajoute une touche de modernité et de commodité à l’utilisation.

Performance et autonomie de la LaptopBar

En termes de performance, le LaptopBar excelle avec une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 140 minutes à 50% de luminosité. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour ceux qui travaillent dans des espaces où les prises de courant sont limitées. Pour une utilisation prolongée, l’appareil peut aussi être alimenté via un port USB-C. Cela permet ainsi de charger la barre lumineuse tout en l’utilisant.

Design esthétique et options de couleur

Disponible en noir mat et en blanc ivoire, le LaptopBar est conçu non seulement pour être fonctionnel, mais aussi pour compléter l’esthétique de n’importe quel setup de laptop. Son design épuré et moderne fait du LaptopBar un choix élégant pour les professionnels et les créatifs qui valorisent autant la fonctionnalité que le style dans leurs accessoires de travail.

Impact sur la santé oculaire

L’un des principaux avantages du BenQ LaptopBar est sa contribution à une meilleure santé oculaire. L’éclairage adéquat réduit la fatigue oculaire et minimise le risque de maux de tête associés à de longues heures devant un écran. La technologie d’éclairage de BenQ, conçue pour offrir un éclairage sans éblouissement et une illumination uniforme. Cela joue un rôle crucial dans la création d’un environnement de travail optimal.

Prix et accessibilité

Vendu à environ 139 euros, le LaptopBar de BenQ représente un investissement pour la qualité et l’innovation. Bien que le prix puisse être considéré comme élevé pour une barre lumineuse. Les fonctionnalités avancées et la qualité de construction justifient cet investissement, surtout pour les utilisateurs fréquents d’ordinateurs portables qui bénéficieront de ses nombreux avantages.

Conclusion sur la LaptopBar de BenQ

En résumé, le BenQ LaptopBar est une solution d’éclairage supérieure qui marie innovation, fonctionnalité et design. Adapté aux besoins des professionnels modernes, il offre une lumière personnalisable et intelligente qui améliore l’expérience utilisateur tout en protégeant la santé oculaire. Son design compact, ses fonctionnalités intuitives et sa portabilité en font un choix de premier plan pour quiconque cherche à optimiser son espace de travail mobile.

