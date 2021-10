OnePlus Buds Z2 : le design et les fonctionnalités des écouteurs se confirment

Depuis quelques semaines, il n’y a plus aucun doute concernant l’arrivée des OnePlus Buds Z2. Les nouveaux écouteurs abordables du constructeur chinois font en effet l’objet de fuites récurrentes sur internet. De nouveaux rendus officiels ainsi que les fonctionnalités du produit viennent d’ailleurs d’être dévoilés par le site GizNext.

Une fiche technique qui n’a plus aucun secret

Après une fuite conséquente des caractéristiques des OnePlus Buds Z2, le site GizNext vient apporter les dernières informations autour de la fiche technique des écouteurs. Pour commencer, de nouveaux rendus viennent encore une fois montrer un design très similaire à la première génération d’écouteurs commercialisée l’année dernière par OnePlus.

Des petits détails viennent cependant préciser les changements apportés par cette nouvelle paire d’écouteurs OnePlus. Pour commencer, GizNext souligne que les écouteurs feront un poids de 4,5 ou 4,6 g en fonction des coloris. Le boitier serait quant à lui de 40,5 ou 42 g. Du côté des dimensions de ce dernier, elles seraient de 73,15 x 36,80 x 29,07 mm.

Dans les détails, le site explique que les écouteurs OnePlus Buds Z2 profitent du Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codecs classiques : AAC et SBC. Chacune des oreillettes s’équipe ensuite d’un transducteur de 11 mm. Grosse nouveauté sur cette génération, la réduction de bruit active. Pour cela, les écouteurs disposent de trois microphones. Afin d’être protégées contre l’eau et les poussières, les oreillettes sont certifiées IP55 et le boitier IPX4.

Pour termine, GizNext dévoile que chaque écouteur intègre une batterie de 40 mAh. Le boitier de recharge quant à lui atteint les 530 mAh. Concrètement, les OnePlus Buds Z2 proposent une autonomie de 5 heures avec réduction de bruit et 7 heures sans. Le boitier permet d’arriver à 27 heures d’autonomie avec ANC et 38 heures sans.

Pour rappel, les écouteurs sont attendus pour le mois d’octobre 2021, tout comme le smartphone OnePlus 9 RT.