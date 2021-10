Kobo Sage et Libra 2 : deux nouvelles alternatives aux liseuses Kindle d’Amazon

Kobo est aujourd’hui le concurrent principal d’Amazon sur le marché des liseuses. Afin de concurrencer le géant de l’e-commerce, Kobo vient de dévoiler deux nouveaux produits : la Sage et la Libra 2. Cela permet ainsi de venir batailler avec Amazon suite à l’annonce des Paperwhite et Paperwhite Signature à la fin du mois de septembre.

Présentation des Kobo Sage et Kobo Libra 2

Les présentations vont commencer avec la Kobo Sage, une toute nouvelle gamme de liseuses premium. Cette dernière vient ainsi s’équiper d’un écran de 8 pouces e-ink Carta 1200 HD profitant d’une définition de 1440 par 1920 pixels et une densité de 300 pixels par pouce. La dalle profite aussi d’un éclairage nocturne afin de moins fatiguer vos yeux en soirée. Le petit plus est sa compatibilité avec le style Kobo. Cela permet ainsi de prendre des notes manuscrites et de les transcrire en numérique. À l’intérieur, on retrouve un processeur cadencé à 1,8 GHz ainsi que 32 Go de stockage. Pour finir, la liseuse est certifiée IPX8, ce qui signifie qu’elle est étanche durant 30 minutes jusqu’à 2 mètres de profondeur.

La Kobo Libra 2 propose de son côté un écran e-ink Carta 1200 HD de 7 pouces avec une définition de 1264 par 1680 pixels et une densité de 300 pixels par pouce. On retrouve un rétroéclairage pour adapter la luminosité de l’écran, ainsi qu’un filtre de lumière bleu pour reposer les yeux le soir. La liseuse profite ensuite d’une certification IPX8, de 32 Go de stockage interne, un processeur 1 GHz, du Wi-Fi 802,11 b/g/n, du Bluetooth et d’un port USB-C pour être rechargée.

Les deux nouvelles liseuses signées Kobo sont d’ores et déjà disponibles. La Kobo Libra 2 est proposée en noir ou blanc au prix de 189,99 euros et la Kobo Sage est uniquement disponible en noir au tarif de 289,99 euros.

