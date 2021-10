Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’octobre 2021

Microsoft vient enfin d’annoncer un nouvel arrivage pour le Xbox Game Pass. Pour le mois d’octobre 2021, la firme américaine vient ainsi proposer huit nouveaux jeux vidéo, dont le successeur de Left for Dead, alias Back 4 Blood, ou encore Destiny 2 et son DLC Au-delà de la lumière. Découvrez dans notre article l’ensemble des nouveaux qui seront jouables sur le service de Microsoft, que ce soit sur console, PC ou via le cloud.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour octobre 2021

Après un mois de septembre bien chargé, le Xbox Game Pass vient profiter de huit nouveaux jeux vidéo en octobre 2021. Pour commencer, le jeu de simulation de bataille Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Xbox et PC) est d’ores et déjà disponible. Dès jeudi, les joueurs pourront ensuite profiter de The Procession to Calvary (Cloud, Xbox et PC), un point’n clic prenant place sur des peintures de la Renaissance, et de Visage (Cloud, Xbox et PC), un jeu d’horreur où vous devrez explorer une maison et y revivre certains évènements tragiques.

Le 12 octobre sera ensuite l’occasion de tabasser des zombies avec vos amis avec Back 4 Blood (Cloud, Xbox et PC) ou explorer l’univers intergalactique du MMORPG Destiny 2: Beyond Light (PC). Deux jours plus tard, le 14 octobre, le Xbox Game Pass s’agrémentera de Ring of Pain (Cloud, Xbox et PC), un jeu de cartes mêlant rogue-like et exploration de donjons ; mais aussi The Riftbreaker (Cloud, Xbox et PC), un jeu de survie / action-RPG où une scientifique devra construire une base afin de rentrer sur Terre et continuer la colonisation.

Pour finir, The Good Life (Cloud, Xbox et PC) arrivera le 15 octobre, un jeu où vous incarnez une photographe ; et le jeu de stratégie Age of Empires IV (PC) le 28 octobre.

Comme d’habitude, des jeux vont disparaitre du Xbox Game Pass. Voici la liste des départs pour octobre 2021 :

Gonner2 (Cloud, Xbox et PC) ;

Heave Ho (PC) ;

Katana Zero (Cloud, Xbox et PC) ;

Scourgebringer (Cloud, Xbox et PC) ;

Tales of Vesperia HD (Xbox et PC) ;

The Swords of Ditto (PC).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Xbox Series X|S : le Dolby Vision est maintenant disponible sur les consoles !