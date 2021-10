AirPods Pro et Pro Max : Apple déploie une mise à jour, voici les nouveautés

Apple vient de ployer une toute nouvelle mise à jour pour les AirPods. Même si la firme n’a pas précisé quelles sont les nouveautés, des utilisateurs ayant installé cette nouvelle version du firmware ont découvert les AirPods Pro et Pro Max sont désormais compatibles avec la fonctionnalité Localiser.

Apple permet de retrouver les AirPods Pro et Pro Max

Le 5 octobre 2021, Apple a rendu disponible un nouveau firmware pour ses AirPods. Prenant le nom de 4A400, la mise à jour vient de révéler quelques-uns de ses secrets. En effet, le réseau Localiser prend désormais en charge les AirPods Pro et AirPods Pro Max sur les iPhone tournant sous iOS 15.1.

Via cette nouvelle mise à jour, il est ainsi possible de voir l’emplacement précis de ces produits audio. De ce fait, les autres appareils Apple à proximité peuvent détecter le signal des AirPods Pro et Pro Max afin de permettre de les localiser.

Outre cet ajout, il est aussi possible avec la mise à jour d’activer le mode perdu afin de laisser un message et un numéro de téléphone de contact si une personne possédant un iPhone retrouve vos AirPods Pro ou AirPods Pro Max ; de recevoir une notification lorsque vous avez laissé vos écouteurs ou votre casque quelque part ; mais aussi d’avoir un indicateur visuel afin de savoir si les AirPods sont proches de vous ou non. Cependant, cela n’est pas autant précis qu’avec les AirTags.

@bzamayo @apollozac latest AirPods Pro firmware update brings Find My integration 👍🏻 pic.twitter.com/QGD7wKtUjp — Ste Moseley (@Ste_Moseley) October 5, 2021

