Test – Philips Fidelio L3 : le meilleur casque circum-aural sans fil sur le marché ?

Présenté en 2021, Philips opère une montée en gamme dans la catégorie des casques circum-auriculaires Bluetooth avec son Fidelio L3. Avec une conception différente des autres casques de la gamme Fidelio, le L3 propose des caractéristiques intéressantes. Récompensé au EISA Award 2021-2022, le Fidelio L3 est-il le meilleur casque de sa catégorie ?

Les caractéristiques techniques du Fidelio L3

Type Casque circum-aural sans fil Réduction de bruit Oui, réduction de bruit active hybride Bluetooth 5.1

portée jusqu’à 10 m

connexion multipoint : 2 Gestion des appels Appel en attente

Basculer entre 2 appels

Prise/fin d’appel

Rejet d’appel

Basculement entre appels et musique Réglage du volume Oui Autonomie 38 heures (fonction ANC désactivée)

32 heures (fonction ANC activée) Accessoires Câble USB-C

Câble audio

Adaptateur avion

Housse de transport Longueur x Largeur x Profondeur 19 x 11 x 7,8 cm Poids 0,36 kg Prix de lancement 349 €

Design et esthétique du Philips Fidelio L3

Dévoilé en 2021, le Fidelio L3 présente un design classique premium. Il s’oriente vers une utilisation nomade, avec un débordement moindre et un format plus compact que les versions précédentes.

Avec une philosophie luxueuse, Philips maîtrise de design de son Fidelio L3. Aucun reproche possible pour la qualité de fabrication tant les matières sont de qualités, et les parties parfaitement assemblées. On retrouve le cuir Muirhead pour certaines parties confort mêlé avec l’aluminium pour donner un rendu premium et luxueux. L’arceau et les coussinets sont en cuir. Les branches et les coques sont recouvertes d’aluminium brossé de qualité. La seule remarque à faire pour un casque nomade est que le Fidelio L3 ne se plie pas.

Philips fournit son casque Fidelio L3 avec une housse de transport semi-rigide en cuir et une housse en tissu.

Le Fidelio L3 se hisse dans le haut du classement des meilleurs casques audio, dominé par le Sony WH-1000Xm4, le Bose Headphones 700. Avec son poids assez important pour la catégorie, 360 grammes, le Fidelio L3 se place entre la catégorie compacte et nomade, tout comme l’Aonic 50 de Shure.

Confort d’écoute

Le Philips Fidelio L3 place l’accent sur les commandes tactiles placées sur la coque droite. Le tout additionné de trois boutons sur les tranches des écouteurs et des capteurs optiques à l’intérieur des coussinets.

La surface tactile est fonctionnelle, mais elle présente quelques manques de réactivité. Cette latence est présente entre l’appui et le déclenchement de la commande.





Les boutons tactiles sont classiques, avec une simplicité dans l’utilisation. Vous pourrez contrôler votre musique, le volume, et les appels. Avec ces commandes tactiles, l’application « Casque Philips » qui augmente les fonctionnalités et permet de contrôler le casque directement sur le smartphone. Vous aurez directement accès aux modes de réduction de bruit, qui ne sont pas réglables en intensité, et un égaliseur graphique 6 bandes personnalisables. Cette application claire propose également une mise à jour du micrologiciel du casque, ou de désactiver les commandes tactiles et les capteurs optiques.



Présence du capteur optique

Qualité sonore du Fidelio L3

Ecoute

Philips a intégré la réduction de bruit active à son Fidelio L3. Dernier modèle de la gamme, le L3 n’est pas le meilleur sur le terrain de la réduction de bruit active. Avec une isolation phonique passive, Philips tend vers le haut de gamme, mais l’absence de fonction ANC fait tache.

Néanmoins, vous pourrez compter sur une annulation de bruits intéressante surtout pour les bruits de basses fréquences. L’annulation de bruit active est désavantagée lorsque les bruits sont trop forts. Cette réduction procure un résultat silencieux et régulier.

La qualité de la connexion Bluetooth est l’un des gros points forts de la marque. Avec sa connexion stable, le Fidelio L3 présente un profil Bluetooth très complet, A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Pour ce qui est du format de diffusion, le Fidelio L3 propose les profils SBC, aptX, Aptx-HD et AAC.

En fonction des différents modes d’écoute, l’autonomie du Fidelio L3 tourne autour de 30 heures avec réduction de bruit activée (sous codec AAC). Avec les accessoires fournis, le Philips Fidelio L3 permet le fonctionnement passif grâce à son entrée par une prise mini jack 3,5. Ainsi, même si la batterie atteint 0% (visible dans la catégorie Bluetooth de votre smartphone), vous pourrez continuer à utiliser le Fidelio L3 sans problème avec la prise jack.

Equipement et accessoires

Pour un casque nomade, Philips a intégré plusieurs accessoires à son Fidelio L3. Avec une coque de transport semi-rigide en cuir, de qualité et douce, il faut ajouter une housse en tissu pour protéger le casque dans la coque de transport. Pour rendre son casque vraiment multitâches, Philips a fourni 3 accessoires utiles. Un câble USB-C pour le recharger, l’essentiel, un câble audio mini jack vers jack et un adaptateur avion.











Logiciel

L’application mobile « Casque Philips » (Philips Headphones) permet une liaison via le Bluetooth avec le Philips Fidelio L3.

Les fonctionnalités disponibles restent assez basiques pour un casque Bluetooth. Vous trouverez l’affichage du niveau de charge du casque, le codec Bluetooth en cours, ainsi que le mode de réduction de bruit active. Vous pourrez aussi basculer entre les différents modes. L’application affiche également le morceau musical en cours d’écoute.

Menu principal

Reglage Egaliseur

Parametres

De plus, il est bon d’ajouter la disponibilité d’un réglage d’égaliseur graphique à six bandes accessible depuis la page principale. Vous aurez le choix entre quatre courbes : +bass, classique, jazz hip hop et le mode personnalisation. Enfin, vous pourrez désactiver la surface tactile et l’arrêt automatique lorsque le casque est enlevé.

Conclusion

Le Philips Fidelio L3 est un casque haut de gamme, premium et qualitatif. Tout d’abord, le Fidelio L3 propose une qualité sonore bien présente, avec une très bonne tenue pour une connexion Bluetooth. Les timbres sont retranscrits de manière réaliste et l’égaliseur est présent lorsqu’il y a des manques.

Ainsi, au quotidien, le Fidelio L3 est confortable, typé pour une utilisation intensive (même si les pads ne sont pas amovibles). Avec un design de qualité, c’est un casque bien fini, qui présente très bien. La housse de transport en cuir semi-rigide le rend nomade et la petite housse en tissu le protège parfaitement.

Enfin, son poids, assez conséquent pour un casque sans fil de cette catégorie, se ressent sur la durée. Pour ce qui est de l’annulation de bruit, même si elle est excellente et naturelle, elle présente une faiblesse lorsqu’il y a du bruit ambiant.

