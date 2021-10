La lecture aléatoire de Netflix est enfin disponible sur Android

Depuis le mois d’avril 2021, la plateforme de streaming Netflix propose à des groupes d’utilisateurs spécifiques la fonctionnalité Play Something. Cette dernière a comme seul et unique but de vous mâcher le travail en trouvant un film, une série, un animé ou encore un documentaire aléatoirement. La société a récemment annoncé que la fonctionnalité est désormais accessible à tous, du moins, à toutes les personnes qui disposent d’un smartphone équipé d’Android, l’OS pour smartphones développé par Google.

Une lecture aléatoire qui fonctionne grâce à l’algorithme de Netflix

Pour rappel, la fonctionnalité de lecture aléatoire de Netflix n’est pas si nouvelle qu’on puisse le croire. Les personnes qui se servent régulièrement de la version web de la plateforme ou encore de la version intégrée aux téléviseurs peuvent déjà en bénéficier, et ce, depuis un bon moment déjà. Toutefois, la fonctionnalité Play Something, ou lecture aléatoire, ne fonctionne pas toute seule.

Netflix a développé cette fonctionnalité afin qu’elle puisse vous proposer du contenu qui se base plus ou moins selon vos gouts. Cette dernière fonctionne donc en étroite collaboration avec l’algorithme conçu par la plateforme. C’est ainsi que vous pourrez tomber sur d’éventuelles séries, films ou documentaires susceptibles de vous convenir. Néanmoins, même si cette fonctionnalité novatrice chez Android, il se peut que celle-ci ne soit pas disponible dans un premier temps étant donné qu’elle est en cours de déploiement.

L’apprentissage est un long fleuve semé d’embuche

Afin de pouvoir proposer ce genre de fonctionnalité, Play Something, ou lecture aléatoire, se basera donc sur vos gouts. Cela demandera par conséquent du temps, du temps qui permettra à Netflix et à son algorithme de vous connaitre plus intimement. Au bout de quelques jours, semaines ou mois (selon votre appétit cinématographique), la lecture aléatoire sera enfin disponible.

En pratique, cette dernière vous fera gagner de nombreuses minutes de recherches notamment si vous ne savez pas quoi regarder. D’ailleurs, à l’occasion d’une lecture aléatoire, il se peut que vous tombiez sur des contenus en cours de lecture, pratique si vous aviez abandonné une série pour regarder des blockbusters sortis à ce moment-là sur la plateforme.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : le prix des abonnements vient d’augmenter en France !