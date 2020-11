Test – Shure Aonic 50 : Le casque audio premium

Publicité

Shure, la marque américaine, cherche à s’implanter sur le marché français dans le domaine audio « grand public ». Avec l’Aonic 50, Shure propose des finitions de très belles qualités et des performances auditives parfaites qui permettront à la marque de séduire le grand public, mais à quel prix !

Les caractéristiques techniques du Shure Aonic 50 :

Nom du produit Aonic 50 Type Casque Bluetooth à réduction de bruit active Poids 334 grammes Bluetooth supporté SBC, AAC, AptX, AptX, LDAC, AptX Low Latency Autonomie Jusqu’à 20 h Transducteurs 50 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 22 kHz Sensibilité 97,5 dB / mW Couleurs disponibles Noire, marron Accessoires Housse de transport rigide, câble USB-C et câble jack 3,5 mm Prix lancement 429 euros

Shure, un design premium

La marque américaine a sorti sa nouvelle gamme d’écouteurs et de casques Aonic au CES 2020. L’Aonic 50 mêle parfaitement l’aluminium et le cuir. Le design et la finition du casque frôlent la perfection.

Les branches supportant les écouteurs sont faites d’aluminium brossé, qui donne une finition proche de la perfection. L’arceau qui relie les deux écouteurs est formé dans un cuir rembourré à mémoire de forme confortable.

L’ergonomie

La coque de protection et de transport du Aonic 50 est très imposante. Le casque n’est pas facilement transportable. Les dimensions du Aonic 50 sont proches de celle d’un casque Bose ou Sony. Pourtant, aucun moyen de replier le casque ou de réduire sa taille. On peut quand même faire pivoter les oreillettes à plat.

Cet étui circulaire, bien qu’imposant, possède de très belles finitions. D’une dimension de 26 cm de diamètre, avec une épaisseur de 6,5 cm, l’étui rentre facilement dans un sac à dos ou dans une valise. L’Aonic 50 propose un poids de 340 grammes.

Ce poids fait que l’Aonic 50 présente quelques défauts lorsqu’il est utilisé de façon répété et longue. Le casque est un peu douloureux à la longue. Il pèse sur les cervicales.

Un confort accompagné de performances audio

Les coussinets en cuir rembourrés englobent les oreilles. Couplé à l’isolation phonique, les performances audio n’en sont que décuplées.

Les coussinets du Aonic 50

Côté ergonomie, l’Aonic 50 est satisfaisant dans ce domaine. Ni trop gros, ni trop petit, ses coussinets en cuir doux et rembourrés s’adaptent à toutes les positions d’écoute. On regrette l’absence d’un détecteur de proximité. L’arrêt automatique de l’écoute lorsque le casque est retiré serait une option très utile, surtout pour cette gamme de produits.

Une autonomie annoncée à 20 heures. Lors du test, le casque tient bien cette durée, avec une batterie ayant tenu 18 heures, puis 19 heures, lors d’une seconde charge. La recharge est assez rapide. Malheureusement, aucun indicateur vocal du niveau de la batterie. Encore une option qui serait bien utile à ce prix.

Du côté des commandes, Shure refuse le tout tactile et conserve ses poussoirs mécaniques. Du basique, qui fait l’affaire. Situé sur l’oreillette droite, on observe un poussoir de mise sous tension, deux touches de contrôle du volume et une touche de commande. S’ajoute à cela, un commutateur à trois positions, le mode neutre, l’activation de l’annulation de bruits et le mode transparent. Leur utilisation est très facile et ne demande que quelques minutes d’adaptation. Par contre, on cherche facilement les touches. Il ne faut pas oublier la position de chaque bouton, au risque de se voir couper l’audio.

Du côté des ports entrés/sorties, la charge de la batterie s’effectue via le port USB type C, côté oreillette droite. Ainsi qu’un port microjack situé sur l’oreillette gauche. Il autorise le branchement à un câble audio fourni permettant de convertir la prise microjack du casque en une prise jack avec une bonne longueur de câble (quasiment 1 mètre et demi de longueur).

ShurePlay Plus : une musicalité de qualité

Shure met en place une application mobile pour accompagner sa gamme audio sans fil. Disponible sous Android et iOS, ShutePlus Play permet de paramétrer quelques réglages essentiels comme le degré de restitution du bruit ambiant par le casque, ou le choix, entre normal et maxi, du niveau de suppression de bruit active.

L’application ShurePlay Plus



L’application ShurePlay Plus dispose d’un égaliseur intégré. Sur le marché des applications accompagnant les casques sans fil, ShurePlay Plus est l’un des plus complets disponible pour un casque audio. Cinq réglages prédéfinis sont disponibles et intégrés directement dans l’application. En plus de cela, vous pouvez ajouter ou modifier les réglages. De multiples possibilités s’ouvrent à vous, et l’application permet de s’adapter à vos besoins.

L’application utilise la courbe ajustable grâce au trio fréquence, gain et bande passante, tout cela au bout des doigts. Le commutateur de l’interface permet d’activer ou de désactiver le contournement des fréquences non utilisées. C’est un détail, mais il peut servir à plus d’un utilisateur.

Dès lors que le réglage est défini, il vous suffit de sauvegarder les paramètres. Vous pourrez enregistrer plusieurs paramétrages.

L’isolation phonique de l’Aonic 50

Au vu des antécédents de Shure dans le domaine de l’audio professionnel, on s’attend tout simplement à un résultat à la hauteur de sa réputation dans le domaine de l’auditif.

Les coussinets du Aonic 50 procurent une bonne isolation passive. Or, le casque déçoit concernant son isolation active du bruit. Dès l’activation du mode, on ressent une pression dans les tympans.

Dans un environnement bruyant, l’activation du mode isolation n’est pas totalement satisfaisant. Oublier la tranquillité et le silence total dans les transports en commun.

Néanmoins, lors du visionnage d’un film sur un smartphone, l’isolation active vous place totalement dans la mouvance du film. C’est très satisfaisant de profiter d’une intégration totale dans l’action d’une course-poursuite ou d’une mouvance romantique.

Conclusion du casque Aonic 50 de Shure

L’Aonic 50 de Shure est un casque connecté sans fil performant. Voulant entrer dans le domaine du grand public, Shure mise sur sa gamme et surtout sur le Aonic 50 pour plaire.

Un design premium, un confort appréciable et une connectivité simple mais efficace, tout cela accompagné d’un prix juste. L’Aonic 50 a sa place dans le domaine de l’audio grand public. Ce casque s’adresse à un public non-professionnel. Un casque premium qui satisfera un grand nombre d’entre vous. Néanmoins, l’Aonic 50 présente quelques points négatifs, qui seront gommés par la qualité de finition du produit.

L’Aonic 50 est disponible en deux coloris, noir ou marron, et avec un prix de lancement de 429 euros, il ravira un très grand nombre d’amateurs de musique.

Shure Aonic 50 429 euros 8.2 Musicalité 9.0/10

















Confort 8.0/10

















Ergonomie 6.5/10

















Isolation phonique 6.0/10

















Performances audio 10.0/10

















Construction 10.0/10

















Connectivité 8.0/10

















Points positifs Design

Confort

Performance auditive

Construction

Connectivité

Autonomie Points négatifs Ergonomie

Isolation phonique

Absence d'un détecteur de proximité