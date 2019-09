Sélection rentrée high-tech : Version Sac à Dos & accessoires

Les vacances touchent à leurs fins, il est donc temps de se tourner vers la rentrée. Pour cela chez Le Café du Geek, on vous a préparé une sélection rentrée High-Tech de sacs et d’accessoires à absolument avoir dedans.

Sélection Rentrée High-Tech : Les sacs à dos

Targus Groove X 2 15” compact : Le sac de cours léger

Ce sac à dos de tous les jours possède de multiples poches pratiques pour transporter livres, déjeuner et les essentiels pour une journée à l’école. Grâce à ses compartiments séparés, il y a de la place pour tout, et aucun compromis n’a été fait sur le confort grâce à ses bretelles ajustables et ergonomiques, qui offrent un soutien tout au long de la journée.

Targus EcoSmart : Un sac qui se met au vert

Ce sac à dos écologique est fabriqué à partir de plastiques recyclés, notamment des bouteilles d’eau et des matériaux sans PVC. Il protège les affaires de votre enfant tout au long de la journée tout en résistant aux chocs et aux chutes du quotidien. Il est équipé d’un système spécial SafePort Sling Plus qui maintient l’ordinateur portable à l’intérieur du sac pour le protéger contre les dommages.

Le sac tient debout tout seul grâce à sa conception en couches et à sa structure en position verticale.Ce sac à dos offre ce qu’il y a de mieux en matière d’ergonomie grâce à ses bretelles ajustables spécialement conçues pour répartir le poids de façon uniforme et aider à réduire la fatigue liée au transport de charges pendant la journée. La sangle sternum permet également de maintenir le sac bien ajusté au corps de sorte que le poids se concentre vers le bas plutôt que sur les épaules.

Retrouvez aussi quelques tests de sac à dos que nous avons réalisé comme le Targus Work + Play ou le SteelSeries Sniper Backpack.

Nayo Almighty : Pour ceux qui transportent leur maison

Un grand sac parfait pour les personnes qui transporte leur maison avec eux. Avec ses grandes poches et ses organizer, gardez un sac bien rangé en toute circonstance. Ajoutons qu’il a plein de petite fonctionnalité sympathique. En effet, les pochettes latérales permettent de conserver la fraîcheur d’une bouteille d’eau par exemple. Mais encore, il est possible de recharger son smartphone en laissant sa batterie dans son sac par le biais d’un port USB ! A retrouver ici.

Sélection Rentrée High-Tech : Les accessoires

Aukey EP-T10

Aukey EP-T10 : écouteur sans fil

Ce sont les nouveaux écouteurs haut de gamme de chez Aukey. Nous vous les avions testés récemment, sur Le Café du Geek. Avec un son excellent et un rapport qualité/prix monstrueux, c’est la paire de true wireless à avoir dans son sac.

SanDisk Extreme Portable SSD

Plus chère qu’une simple clé USB ou qu’un disque dur externe certes, mais une alternative très intéressante. Avec une capacité de 250 Go à 2 To, il s’adapte à tous vos usages. Ajoutons qu’il propose une vitesse de lecture jusqu’à 550 Mo/s. Néanmoins son plus gros avantage hormis qu’il est tout petit c’est qu’il est IP55. Avec cette norme il est paré contre les projections d’eau, la poussière ou les chutes jusqu’à 2m ! La bonne solution pour allier rapidité et ne pas prendre le risque de perdre ses données.



Aukey Eclipse Enceinte Bluetooth 20W

Avec un son puissant grâce à deux haut-parleurs de 10W, c’est l’enceinte à avoir pour s’ambiancer durant les pauses. En plus d’avoir un joli design, le son est très bon ! En effet, avec beaucoup de basses, certains la comparent à la Bose Soundlink Mini II. Terminons par le faite qu’il n’y a pas de problème d’autonomie avec 12h annoncé.

Alternative plus compacte c’est évidemment la JBL GO 2, déjà présentée dans le comparatif d’enceinte pour l’été.

Logitech M170 Souris sans Fil

Pour accompagner l’un des PC que nous vous avons recommandés pour la rentrée, une petite souris sans fil de chez Logitech. Avec son format compact, elle viendrait se loger facilement dans le sac. En plus elle est disponible dans de nombreuses couleurs.



La Kindle Oasis

Pour les fans de lecture, la nouvelle liseuse d’Amazon est enfin sortie. Avec un une qualité de lecture irréprochable, c’est le compagnon idéal pour les transports en commun ou les pauses. Retrouvez prochainement notre test de ce modèle sur le site.

La Powerbank Aukey

Pour ne jamais être à en peine d’énergie, on à fait le choix de la plus grosse batterie portable de chez Aukey. Avec ses 26.500 mAh et son support du Quick Charge 3.0, c’est l’assurance de pouvoir recharger tous ses accessoires et en plus rapidement.

Les adaptateurs

Deux modèles avec plusieurs prises, car on connaît la galère avec les prises secteurs. Un modèle avec deux ports USB-C pour faire la transition. Mais également un modèle plus classique avec seulement un port USB-C, mais deux ports USB-A.

Pour la voiture, une prise allume-cigare avec un port USB-C et un port USB-A. La bonne nouvelle c’est que celui-ci est compatible avec la norme de charge rapide Quick Charge 3.0.0

Les câbles

C’est également le moment de faire le plein de câble, USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A. Il y en a pour tous les goûts, ce sont des câbles tressés de 2M. Pour vous dire, j’utilise que ça à titre personnel et aucun problème. J’en ai partout à la maison, dans le sac, dans la voiture, histoire de ne jamais être en galère.

Les Lentilles photo

La rentrée c’est aussi l’occasion de faire plein de photos avec les potes et continuer d’alimenter son Instagram. Pour cela, on vous a sélectionné les lentilles smartphone Aukey à 13€. Le kit d’objectifs 3-en-1 comprend un objectif fish-eye de 198 ° + un objectif grand angle de 110 ° + un objectif macro 15X. Le tout est livré dans une petite pochette de protection qui contient un chiffon doux.

