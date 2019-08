Les Aukey EP-T10 sont les nouveaux écouteurs sans fil de chez Aukey. En effet, ils font partie de la nouvelle gamme Key Series qui se compose de trois modèles. Il semblerait qu’avec Key Series, on assiste à une montée en gamme d’Aukey sur ce segment.

Design & confort des Aukey EP-T10

La nouvelle gamme premium de Aukey à très largement fait évoluer le design du produit. En effet, terminé le plastique bas de gamme et bienvenu aux matériaux qualitatifs.

La boite fermée des Aukey EP-T10

Commençons par la boite de rangement, le plastique est de bonne qualité avec un effet “caoutchouc” au toucher.

Le logo Key Series avec son look premium

Le logo “Key Series” doré au milieu de la boîte vient rappeler ses origines. Malgré sa forme circulaire, malheureusement celui reste assez imposant par rapport à des buds ou des AirPods.

Les écouteurs Aukey EP-T10

Les Aukey EP-T10 ont également un look premium, avec un cercle et le logo qui sont dorés sur les côtés. Ajoutons que cette surface est tactile, mais on en reparle dans les fonctionnalités.









Ce sont des écouteurs intra-auriculaires, en conséquence ils vont venir dans le creux de votre oreille. Néanmoins Aukey a pensé à tout avec trois tailles d’embout et d’ailette pour s’adapter au mieux à chaque morphologie. À ce titre, le confort est irréprochable et on n’a pas cette sensation de vouloir les enlever au bout de dix minutes. D’une autre part, le maintien est lui aussi parfait avec la possibilité de faire du sport sans avoir peur de les perdre.

Connectivité et Navigation

Aukey a choisi le Bluetooth 5.0 pour garantir la meilleure stabilité possible pour ses EP-T10. L’appairage se fait rapidement et on n’a noté aucune déconnexion intempestive durant le test. D’ailleurs l’état de l’appairage est visible par le biais de leds sur les côtés des écouteurs. Les Aukey EP-T10 ne disposent cependant pas d’application compagnon.

La navigation se fait par les pavés tactiles disposés sur les côtés de chaque écouteur.

Sur l’écouteur gauche ou droit :

– Un simple tap pour faire Play/pause ou décrocher/raccrocher un appel.

– Un double tap pour l’assistant vocal (Siri ou Google Assistant).

Sur l’écouteur gauche uniquement :

– Un double tap pour revenir à la musique précédente.

– Un appui long pour baisser le son de la musique.

Sur l’écouteur droit uniquement :

– Un double tap pour revenir à la musique suivante. – – Un appui long pour augmenter le son de la musique.

Des commandes pas très compliquées, mais qui vont demander un peu de prise en main pour être bien maîtrisé.

Son

Autant que les Buds de Samsung ne brille pas par la qualité sonore, tandis que sur les Aukey EP-T10 sont une très bonne surprise. En effet, on retrouve beaucoup de basses pour ce type de produit. C’est un gros point fort face à ses concurrents ou les amateurs de basses restent sur leur faim. Les médiums sont également bien définies. Néanmoins, on note un manque sur les aigus. Un problème qu’il est possible d’atténuer avec l’égaliseur audio de votre téléphone.

Dans tous les cas, Aukey a réussi à placer ses EP-T10 au-dessus des Buds de Samsung.

Autonomie

La promesse des 7 heures d’autonomie est presque tenue en pratique on était régulièrement entre 6 heures et 7 heures. De quoi faire la majorité de ses trajets sans se prendre la tête. La recharge complète se fait en 1h30.

Les quatre LEDs qui indiquent la charge du boitier.

Le port USB-C du boitier

Le boitier des Aukey EP-T10 dans sa globalité

Le boitier de recharge permet 17h d’écoutes, soit un total de 24h avec les écouteurs. Celui-ci se recharge soit en USB-C très pratique, car dans un grand nombre de cas c’est le même câble que votre smartphone (même si celui-ci est inclus). De plus, vous pouvez également le recharger en sans-fil. Enfin vous pouvez suivre l’état de charge du boitier des Aukey EP-T10 par le biais de quatre LEDs sur le devant du produit.

Conclusion

Les Aukey EP-T10, proposés à seulement 99€, marque l’arrivée de Aukey dans un domaine plus premium. Avec un son de qualité, une bonne autonomie et leurs design premium, il s’agit vraiment d’un excellent rapport qualité/prix. On viendra simplement regretter l’absence d’application dédiée et la boîte de rangement un peu grosse.

Points positifs Qualité du son

Forte autonomie

Design premium Points négatifs Absence d'application dédiée

