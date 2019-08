HP, l’un des leaders dans le domaine de l’informatique vend aussi des ordinateurs Tout-en-un. Ces ordinateurs ont l’avantage d’avoir tous les composants directement dans l’écran. C’est le cas du HP 24 F1011NF et voici son test.

Caractéristiques Techniques du HP 24 F1011NF

Dimensions : 54,09 x 20,41 x 41,95 cm

54,09 x 20,41 x 41,95 cm Poids : 5.92Kg

5.92Kg Processeur : AMD Athlon™ 300U cadencé à 2.4Ghz (Jusqu’à 3.3Ghz)

AMD Athlon™ 300U cadencé à 2.4Ghz (Jusqu’à 3.3Ghz) Carte graphique : Radeon™ Vega 3

Radeon™ Vega 3 Mémoire RAM : 1x 8Go de RAM DDR4-2400 (+1 slot disponible)

1x 8Go de RAM DDR4-2400 (+1 slot disponible) Stockage : 1x SSD m.2 de 128Go + 1x HDD de 1To

1x SSD m.2 de 128Go + 1x HDD de 1To Écran : Full HD de 23.8″

Full HD de 23.8″ Wifi : Oui

Oui Bluetooth : Oui, 4.2

Oui, 4.2 Logiciel : Windows 10 Home

Windows 10 Home Prix : 599€

Déballage du HP 24 F1011NF

Le HP 24 F1011NF vient avec de nombreux accessoires dont :

Clavier AZERTY filaire blanc HP

Souris blanche HP

Câble d’alimentation

Manuels d’utilisation

Design : Se cache facilement dans son environnement

Le design du HP 24 F1011NF est plutôt réussi, voire agréable. À l’avant, nous retrouvons une caméra frontale Full HD, un indicateur LED, un micro, mais aussi les haut-parleurs.

Sur le dessus de l’appareil, un « slider » permet d’actionner un cache pour la caméra, ce qui assez rare sur des ordinateurs. Un bon point pour la vie privée.

Enfin, toute la connectique est à l’arrière de l’engin. Cette dernière comprend les 4 ports USB, un port casque+micro, un port Ehternet, un emplacement pour une carte SD, un port HDMI et son port d’alimentation.

L’avantage d’un PC tout-en-un est de pouvoir avoir une installation propre, il n’a pas de tour, ou d’haut-parleurs séparés, il y a peu de câbles contrairement à un ordinateur classique, le produit se fond dans son environnement. Le produit est très bien fini dans l’ensemble. Dommage qu’il soit un peu lourd avec ses 5.92Kg.

Écran du HP 24 F1011NF

L’écran du HP 24 F1011NF est une dalle Full HD WLED de 23,8″ avec des bordures très fines. Durant nos essais, ce dernier s’est montré plus que satisfaisant. L’image est claire, la luminosité est elle aussi plus que correcte en intérieur. Dès sortie d’usine, l’écran a un traitement antireflet ce qui est vraiment agréable. Cet ordinateur n’étant pas conçu pour une utilisation extérieure, vous n’aurez pas de problèmes de ce côté-là.

Audio et micro

De ce côté-là, le HP 24 F1011NF nous a vraiment surpris. Ses haut-parleurs sont situés à l’avant et sont vraiment puissants. Les basses sont présentes sans pour autant étouffer le son. En utilisation quotidienne, le son se rapproche pas mal à 2 JBL Go à titre comparatif. Le micro se débrouille également très bien pour de la visioconférence par exemple.

Performances du HP 24 F1011NF

Côté performances, le HP 24 F1011NF est équipé d’un processeur AMD Athlon 300U avec un processeur graphique Radeon Vega 3.





Au quotidien, nous n’avons pas remarqué des problèmes de lenteurs particulières si vous n’avez pas une utilisation pas très poussée. En effet, quand plusieurs logiciels assez gourmands (tels que Photoshop, Google Chrome etc..) sont ouverts, il a tendance à montrer quelques signes de faiblesses, mais ils restent assez rares. Bien évidemment, ne pensez pas jouer à des jeux vidéos sur cet ordinateur. Enfin, les 8Go de RAM sont amplement suffisants pour une utilisation classique.

Performances disque

Pour le stockage, HP a fait le choix d’utiliser un SSD m.2 de 128Go pour le système et un autre disque dur classique d’1To pour le stockage. Le fait de l’avoir équipé d’un SSD a l’avantage de rendre le système d’exploitation nettement plus performant. C’est ce SSD qui a permis d’avoir une expérience agréable sur Windows 10 durant notre période d’essai. Notez que le système d’exploitation a besoin de 30Go pour fonctionner correctement.

Connectivité

Le HP 24 F1011NF possède une carte réseau Realtek qui lui apporte une connexion WiFi 802.11 b/g/n/a/ac mais aussi du Bluetooth 4.2. Pendant notre test, il n’y a pas eu de coupures de réseau. Le débit et la portée étaient corrects. De même pour le Bluetooth, tout fonctionne correctement hormis un appairage assez lent, mais qui proviendrait plutôt de Windows 10.

Conclusion

Le HP 24 F1011NF est un bon choix pour les personnes qui souhaitent avoir une configuration simple sans avoir beaucoup de périphériques et de câbles. Au quotidien, cet ordinateur répondait plutôt à un usage bureautique même s’il est capable d’avoir une utilisation plus poussée et ainsi être assez polyvalent. Malheureusement, ce dernier n’est pas conçu pour une utilisation gaming.

Si vous avez une utilisation plus poussée, nous vous conseillons plutôt le HP Pavilion All-in-One 27 que nous avons testé récemment.

HP 24 F1011NF 9.2 Design 10.0 Performances 8.5 Écran 9.0 Audio 9.0 Connectivité 9.5 Points positifs Bon écran

SSD m.2 de 128Go

Design soigné

Connectivité complète

Slider pour cacher la caméra Points négatifs Clavier et souris un peu cheap