SMAAART : Acheter reconditionné et local

Le reconditionné : protéger la planète et économiser de l’argent. N’avons nous pas déjà tous été tentés par ces beaux smartphones à prix réduit reconditionnés, mais est-ce sûr ?

L’écologie est un facteur important dans les consciences des technophiles. Sachant que les produits polluent de plus en plus et sont par la même occasion toujours plus chers. La volonté de réduire son impact sur l’environnement ainsi que de payer ses appareils moins cher est plus grande que jamais. Pour faire cela, se rapprocher de reconditionneurs est intéressant ! Trouver un smartphone (ou autre) moins cher qu’un neuf est tout aussi utile, car la qualité n’est pas spécialement altérée même s’il est reconditionné.

Malgré tout le même problème persiste, pourquoi acheter reconditionné s’il faut faire venir le produit de l’autre bout de la planète ? Et surtout dans une condition théorique, sans forcément de service après-vente.

SMAAART : Reconditionneur Français avant tout

SMAAART, c’est avant tout la marque de téléphones reconditionnés de SOFI Groupe, une société spécialisée dans la maintenance électronique depuis plus de 30 ans. Située à Saint-Mathieu-de-Tréviers, l’entreprise compte 100 employés. Leur principale activité, aujourd’hui, est le reconditionnement et la revente de smartphones reconditionnés (en moyenne 30 à 50% moins chers).

Créé en 2017 (très récent comme vous voyez) SMAAART est une réponse aux problématiques évoquées précédemment.

L’idée derrière SMAAART n’est pas seulement de proposer un produit reconditionné. Mais reconditionné en France, avec un SAV qualitatif et en limitant la pollution avec leur système de cannibalisme. C’est à dire qu’un smartphone arrivant dans leur atelier passera par plusieurs chaînes de traitement pour déterminer son utilisation. S’il est irréparable, ses pièces serviront à réparer d’autres smartphones pouvant être reconditionnés.

Ainsi SMAAART limite l’impact sur la nature des smartphones qu’ils revendent en utilisant moins de pièces achetées dans le but d’utiliser celles des smartphones démontés.

La garantie proposée aux clients achetant n’importe quel produit sera de 12 ou 24 mois, qu’importe l’achat (pour seulement 20€ de plus). Le service après vente étant directement traité au sein de l’usine. Il n’est pas question ici d’être largué une fois l’achat effectué. C’est un des points d’honneur que souhaite marquer SMAAART, être présent pour le client, le rassurer et être sûr qu’il a acheté un produit dont il est satisfait.

Les étapes de tri chez SMAAART

Le tri ou plutôt le processus de reconditionnement est le nerf principal de l’entreprise. Axé sur 8 étapes bien distinctes, elles sépareront les différentes tâches effectuées par Smaaart.

Etape 1 : Réception des smartphones

Le contrôle de la fiche d’identité du téléphone est le premier à être effectué. Il vérifie si le smartphone n’est pas volé, blacklisté, factice ou autre. Les smartphones ne pouvant pas être utilisés seront recyclés par des partenaires spécialisés.

Etape 2 : Effacement des données certifié

La réinitialisation de chaque smartphone est faite. Ainsi, plus aucune donnée de sa « précédente vie » ne sera stockée dans l’appareil.

Etape 3 : Test fonctionnel

Comme montré dans la vidéo, il comporte 40 points de contrôle et est très exigeant. Cela permet de s’assurer de la capacité du produit à être reconditionné, et ce qui doit l’être.

Etape 4 : Remplacement des composants internes et réparation

Par souci de qualité, tous les techniciens sont formés pour toutes les marques. L’expertise des employés est constamment remise au goût du jour afin de permettre une réparation optimale.

Lors de cette étape il est intéressant de noter que la batterie est testée sévèrement. Si elle n’a pas la capacité de donner au produit une autonomie similaire à celle du produit neuf, elle est immédiatement changée.

Etape 5 : Note esthétique

Comme tout bon reconditionneur, pour statuer du prix du smartphone, Smaaart s’appuiera sur l’aspect extérieur du smartphone. Etant la seule chose différant entre les téléphones d’un même modèle, c’est ce qui fixera la différence de prix. Grade A, B ou C.

Etape 6 : Contrôle qualité

C’est le début de la fin, ce qui constituera le check-up final avant de laisser partir le smartphone. Chaque étape est contrôlée avec des protocoles propres à l’entreprise qui sont eux aussi en constante évolution. C’est une manière de s’adapter à la demande grandissante mais aussi qui permet de garder une qualité optimale.

Etape 7 : Envoi du produit

La dernière étape est bien entendu l’envoi des produits qui se prépare en interne. Chaque smartphone est livré dans une boîte SMAAART. Accompagné des accessoires neufs compatibles et validés par des tests de fonctionnement. Les produits sont accompagnés également de leur carte de garantie 12 ou 24 mois.

Comment ça marche une fois le produit acheté ?

Vous avez déjà pu le voir dans la vidéo dans la partie prise en main, mais reparlons ensemble de l’après commande. Nous avons ainsi commandé un iPhone 7, le best-seller de Smaaart. Après une livraison en chrono post en 2 jours, il est temps de le déballer et de vérifier qu’il s’agit bel et bien d’un grade A !

Aucun risque lors de la livraison, doublement emballé vous découvrirez votre boîte brandée SMAAART avec les rappels des fers de lance de la marque. Garantie de 12 mois, autonomie certifiée, 40 points de contrôle et le MADE IN FRANCE.

Dans la boite, on retrouve un chargeur normal 1A, un câble, des écouteurs Jack, l’adaptateur jack vers Lightning et bien sûr la carte de garantie et un extracteur de carte SIM.

Grade A signifie écran et coque arrière neuf ou quasiment neuf. Ici cet iPhone 7 noir de Jais est absolument neuf. La coque arrière est intacte tout comme la vitre. On pourrait le confondre avec un totalement neuf une fois le sticker enlevé.















Tout marche effectivement parfaitement, micro, haut-parleur, touch-ID, caméra, etc. Ainsi tout marche tel un neuf. La batterie pour sa part affiche également une capacité maximale de 100%.

Au final, les deux seules différences entre un iPhone SMAAART et un iPhone neuf vendu en Apple sont donc les accessoires et le prix.

Nous allons donc garder cet iPhone et vous faire un retour sur son fonctionnement toujours effectif d’ici quelques mois. Restez connectés, il y aura aussi des surprises pour Noël.

Un iPhone 7 32Go neuf = 529,12€

Un iPhone 7 32Go Reconditionné à neuf SMAAART = 349,99€

À vous de faire un choix !

SMAAART vend également de nombreux autres smartphones jusqu’à -50% comparé à du neuf. Vous pouvez donc faire un tour sur leur site pour découvrir tous les Smartphones disponibles !