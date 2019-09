The Irishman : Durée colossale pour les mafieux de Scorsese

Futur hit de fin d’année pour Netflix, The Irishman va aussi composer un grand morceau de cinéma, comme seul Scorsese sait les concocter.

Once Upon A Time In America

Netflix semble décidément vouloir se détacher de sa mauvaise réputation et recrute des cinéastes influents à tout va. Ainsi, en plus des nouveaux longs-métrages de Noah Baumbach (Marriage Story), David Michôd (Le Roi) ou Steven Soderbergh (The Laundromat), Martin Scorsese devrait lui aussi proposer une des œuvres majeures de l’année. Et ce ne sont pas les dernières informations livrées par Netflix qui nous feront dire le contraire.

Après avoir dévoilé le premier trailer il y a de cela un mois, The Irishman dévoile un peu plus ses folles ambitions. De ce fait, le géant du streaming nous apprend que le futur projet du réalisateur de Taxi Driver adoptera une durée de 3h30, en faisant ainsi son film le plus long. Le réalisateur américain, déjà habitué aux longues intrigues (Silence, son petit dernier, durait pas moins de 2h41), semble profiter de la liberté que lui accorde Netflix, afin de livrer une fresque ambitieuse sur l’Amérique corrompue du XXème siècle, à l’image du Il était une fois en Amérique de Sergio Leone.

L’entente entre le cinéaste et son producteur semble donc augurer du meilleur pour The Irishman, bien parti pour concourir aux prochains Oscars. Pour faciliter son accès à la compétition, le long-métrage de Scorsese sortira aussi dans quelques salles de cinéma américaines et britanniques. Hélas, pour le reste du monde (France, y compris), le visionnage se fera sur Netflix, et ce dès le 27 novembre. Tous les déçus pourront toutefois se rassurer, en se rappelant que Killers of the Flower Moon, le futur film du cinéaste, fera normalement son apparition sur nos grands écrans, en fin d’année prochaine.