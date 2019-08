Killers of the Flower Moon : Scorsese réunit De Niro et DiCaprio

Alors que « The Irishman » s’apprête à sortir, Martin Scorsese détaille déjà son prochain projet avec De Niro et DiCaprio : « Killers of the Flower Moon ».

Le Bon, la Brute et le Truand

Le prochain long-métrage de Martin Scorsese, « Killers of the Flower Moon », s’était jusque là montré très discret. En effet, seule la présence de Leonardo DiCaprio au casting était d’ores et déjà confirmée. Aujourd’hui, MovieWeb nous révèle de nombreux détails très engageants, à commencer par la confirmation que Robert De Niro sera bel et bien présent. L’acteur américain, dont la carrière semblait en chute libre depuis quelques années, semble déterminé à remonter en pente. Ainsi, en plus de son rôle principal dans « The Irishman », futur film de Scorsese destiné à Netflix, il viendra partager son temps d’écran avec DiCaprio.

Adapté du roman de David Grann et scénarisé par l’illustre Eric Roth (« Forrest Gump », « Munich »), « Killers of the Flower Moon » prendra place dans les années 1920. On y abordera les assassinats d’Indiens en Oklahoma, lorsque du pétrole fut découvert sur leurs terres. Edgar Hoover, déjà incarné par Dicaprio chez Clint Eastwood, va alors chercher à démêler le vrai du faux. De Niro prendra les traits de William Hale, célèbre meurtrier ayant eu un rôle majeur dans l’histoire, tandis que son acolyte reprendra probablement son rôle de « J. Edgar ».

Les récentes déclarations de Paramount révèlent donc que la préproduction devrait débuter en novembre prochain. Si tout se déroule sans accrocs, le tournage devrait ainsi prendre place entre printemps et été 2020, pour une sortie en fin d’année.

En attendant, son nouveau long-métrage « The Irishman » devrait apparaître sur nos petits écrans en cette fin d’année 2019, malgré quelques problèmes de postproduction.