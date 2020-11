Remplir son attestation de déplacement en un clic sur iPhone

Publicité

Depuis le 30 octobre, la France est de retour au confinement. Bien évidemment, la mise en place de cette mesure implique un contrôle des déplacements sur le territoire. On accueille donc encore une fois la célèbre attestation. Afin de vous faciliter la vie, nous allons vous présenter une méthode pour remplir son attestation de déplacement ultra-rapidement et automatique sur iPhone !

L’attestation en quelques clics, c’est possible

Afin de faciliter la vie de tout le monde lors du confinement, une compagnie d’assurance habitation, luko, a lancé un outil de génération d’attestation très utile. Après avoir complété vos renseignements, vous obtenez un lien permettant, lorsqu’il est ouvert, de remplir automatiquement votre attestation de déplacement en quelques secondes sans que vous n’ayez à écrire quoi que ce soit.

Cependant, nos confrères de chez iPhoneSoft ont créé une petite combine pour rendre la chose encore plus simple et rapide sur les smartphones Apple. Pour cela, ils se sont servis de l’application Raccourcis disponible sur iPhone et iPad.

Télécharger l’application Raccourcis pour iPhone sur l’App Store ;

Raccourcis pour iPhone sur l’App Store ; rendez-vous dans les réglages et activez l’option Autoriser les raccourcis non fiables ;

et Autoriser les raccourcis non fiables ; accédez à Safari et ouvrez le lien du raccourci créé par iPhoneSoft ;

à cette étape, le raccourci Attestation COVID-19 s’est normalement ouvert dans l’application Raccourcis. Scrollez en bas de celui-ci et appuyez sur Ajouter un raccourci non fiable ;

en bas de celui-ci et sur Ajouter un raccourci non fiable ; des informations personnelles pour remplir votre attestation de déplacement sont ensuite demandées. Lorsque vous avez tout renseigné, appuyez sur OK.

Utiliser le raccourci

Maintenant que tout est prêt à l’emploi, vous allez pouvoir remplir automatiquement votre attestation de déplacement en un simple clic. Depuis l’écran d’accueil de l’application Raccourci, appuyez sur Attestation COVID-19. Après cela, sélectionnez un des motifs de déplacement proposés.

Ça y est ! Votre attestation de déplacement est remplie, vous n’avez désormais plus qu’à la sauvegarder sur votre iPhone.

Vous n’avez pas d’iPhone ? Voici notre astuce Android !

Source : iPhoneSoft