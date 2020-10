iPhone 12 : Notre point complet sur les nouveautés

Publicité

C’est désormais officiel, compte à rebours lancé vers les prochains iPhone 12 qui seront annoncés le 13 octobre prochain lors de la prochaine keynote d’Apple. Habituellement présentés en septembre, la pandémie liée au coronavirus aura eu raison de cette présentation avec un report pour le mois d’octobre. Néanmoins, les rumeurs sur les prochains iPhone d’Apple sont très nombreuses et nous savons maintenant à quoi nous attendre pour les nouveaux smartphones de la firme à la pomme.

Un iPhone 12 en 4 modèles

D’après les dernières rumeurs, Apple ne proposera pas 3 iPhone comme habituellement, mais bien 4 appareils aux tailles et aux caractéristiques différentes.

Un iPhone 12 Mini proposé avec un écran de 5,4 pouces

proposé avec un écran de L’ iPhone 12 standard avec un écran de 6,1 pouces

standard avec un écran de Les versions Pro avec respectivement une taille de 6,1 et de 6,7 pouces pour la version Max.

Ils seront tous livrés avec iOS 14 pré-installé !

OLED pour tout le monde !

C’est la dernière rumeur concernant les écrans de ces prochains iPhone, l’ensemble de la gamme sera équipée d’écran OLED, fini les écrans Retina LCD de l’iPhone SE ou de l’iPhone XR. Ces écrans proposent notamment de meilleurs contrastes ou encore une profondeur des couleurs sombres accrue. Jusqu’ici, seuls les iPhone les plus haut de gamme étaient équipés d’OLED, c’est désormais de l’histoire ancienne, et tant mieux !

Publicité

Côté rafraîchissement, les versions pro devraient être équipées d’un écran 120 Hz pour une fluidité accrue dans les animations et les vidéos.

Cependant, une rumeur récente ferait part de l’abandon d’Apple d’équiper cet écran 120 Hz sauf sur la version Pro Max dont la batterie serait plus élevée. L’écran consommerait trop d’énergie.

Un design plus … carré

Vous adoriez le design des iPhone 4 et 5 avec leurs bords plus carrés ? Vous serez alors ravis d’apprendre que cette année, les prochains iPhones d’Apple devraient reprendre en grande partie leurs design avec des bords plus carrés. Un changement majeur par rapport aux précédentes années car Apple avait pour habitude de proposer des bords plus arrondis.

L’encoche dédiée à Face ID serait également plus discrète sur l’avant de l’appareil, un autre bon point. Le port Lightning serait encore présent sur cet iPhone 12 mais ce serait selon certaines rumeurs ce serait le dernier iPhone équipé de cette technologie.

Apple A14, pour des performances jamais vues

Chaque année, Apple propose une nouvelle puce pour ses iPhones, et cette année, la firme proposera un SoC A14. Gravée en 5nm via le procédé FinFET EUV de TSMC, elle proposera des performances accrues et une consommation d’énergie réduite.

Côté RAM, 4 Go pour les versions standards et 6 Go pour les versions pro seront proposés.

Et pour la partie photo alors ?

Les rumeurs annoncent que sur les versions Pro, un capteur ToF (Time of Flight) serait installé, ce qui porterait le nombre de capteurs à 4 pour la partie arrière des versions Pro. Un tel capteur améliorera l’expérience en réalité augmentée et les arrière-plans devraient être également plus nets.

Les prix

Nous ne connaissons pas encore les prix en €, néanmoins voici la liste complète des prix qui devraient être proposés en dollar :

Publicité

iPhone 12 Mini (5,4 pouces) : 64 Go : 699 $ 128 Go : 749 $ 256 Go : 849 $

: iPhone 12 (6,1 pouces) : 64 Go : 799 $ 128 Go : 849 $ 256 Go : 949 $

: L’iPhone 12 Pro (6,1 pouces) : 128 Go : 1049 $ 256 Go : 1149 $ 512 Go : 1349 $

: L’iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces) : 128 Go : 1149 $ 256 Go : 1249 $ 512 Go : 1449 $

:

Nous avons tous hâte de découvrir ces prochains iPhones. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé après la présentation complète de ces iPhones ce mardi 13 octobre. Restez connectés !