Test – Casque PLYR, la nouvelle référence de Skullcandy ?

Avec sa nouvelle collection de casques, Skullcandy veut confirmer son positionnement dans le monde du gaming. Dans ce test, nous allons vous présenter le modèle PLYR positionné comme le Flagship de la marque américaine. À noter que le modèle existe également dans une finition Street Fighter II.



Le casque PLYR est compatible avec l’ensemble des plateformes de Gaming. Il pourra se connecter en Bluetooth ou via un câble. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre PlayStation, Switch, Xbox, ainsi que les PC et les appareils mobiles. Doté d’un Bluetooth aux normes 5.2, la distance de connexion ne sera pas un problème, offrant ainsi une grande flexibilité de mouvement lors de vos sessions de jeu.

Design et confort du PLYR

Le casque Skullcandy PLYR a un design élégant et moderne, avec des contours lisses et un rembourrage confortable pour les oreilles et la tête. Le design ergonomique s’adapte parfaitement à la forme de la tête, offrant un ajustement sûr et confortable. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont doux et confortables, offrant une isolation sonore passive qui vous permet de vous concentrer sur votre jeu sans être dérangé par les bruits environnants. Le casque est également léger, ce qui le rend facile à porter pendant de longues périodes sans fatiguer votre tête ou vos oreilles.

Qualité son et application

Le casque Skullcandy PLYR offre un son clair et puissant, avec des basses profondes et des aigus cristallins qui améliorent l’expérience de jeu. La qualité sonore est excellente pour les jeux vidéo, les films et la musique. Le casque est par ailleurs doté d’une gestion de profil sonore, vous pouvez au choix sélectionner le mode désiré par type de jeu FPS, RPG, MMO. Ou bien par typologie de son : Musique, podcast, film, etc. Les possesseurs de PS5 pourront d’ailleurs bénéficier de l’audio 3D offert par la machine de Sony.

Autre excellent point, l’application mobile ou PC permet de personnaliser les réglages du casque en fonction de votre perception sonore. Comme pour un appareil auditif, l’application test votre audition par fréquence pour régler au mieux le casque. Je dois avouer avoir été stupéfait. Ayant un souci à une oreille sur certaines fréquences, l’application l’a détecté et à tenu compte dans son réglage.

Autre fonctionnalité bien sympathique, c’est le « partenariat » avec Tile l’un des spécialistes de tracking d’objet. Il est possible d’enregistrer votre Skullcandy PLYR sur l’application Tile afin de tracer votre casque. Pratique pour ceux qui perdent toujours leurs affaires.

Commandes et connectiques du PLYR

Le casque Skullcandy PLYR dispose de commandes de volume indépendantes pour le son du jeu et du chat vocal, ce qui vous permet de régler le volume de chaque canal à votre convenance. Le microphone intégré offre une clarté vocale exceptionnelle pour les discussions avec les autres joueurs en ligne. Le casque possède un bouton d’alimentation, un réglage volume facile via une molette très accessible et d’une fonction Mute.

Concernant la connectique, le casque possède une prise jack et USB-C. À noter que le micro est déconnectable, la seule ombre au tableau, c’est que ce dernier n’est pas flexible. Rassurez-vous, cela ne vous empêche pas d’être parfaitement entendu lors de vos parties ou conversations.

Conclusion

Le casque Skullcandy PLYR est un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’un casque sans fil offrant un son de qualité. Avec un design confortable, un son clair et puissant, et une connectivité sans fil fiable, ce casque est parfait pour les sessions de jeu prolongées. La qualité de fabrication est excellente, et le casque est garanti deux ans. Si vous cherchez un casque de qualité pour vos sessions de jeu, le casque Skullcandy PLYR est un excellent choix.

Le PLYR n’est malheureusement plus disponible sur Amazon. Vous pourrez y trouver le SLYR au prix de 99€.

Confort - 90% 90%

Autonomie - 90% 90%

Qualité Son - 90% 90%

Application - 90% 90% Overall 90% 90% Pros Qualité son Autonomie Personnalisation des réglages Compatible Audio 3D Partenariat avec Tile Cons Micro rigide Dongle Low latence en option

