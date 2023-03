Galaxy Watch 6 : une batterie similaire entre la version standard et la « Classic »

Les Galaxy Watch 6 font à nouveau parler d’elles. Un récent rapport parle précisément des batteries de cette nouvelle génération de montres connectées Samsung. Nous y apprenons ainsi que celles de la version standard et la déclinaison « Classic » partagerait la même capacité. En plus de cela, une petite amélioration notable serait de la partie, avec une augmentation de 5 % par rapport aux Galaxy Watch 5.

En ce mois de mars 2023, les rumeurs autour des prochaines montres connectées ont débuté. Le premier rapport parle sans grande surprise d’un élément important : la batterie. SamMobile a ainsi rapporté que les Galaxy Watch 6 profiteraient de batteries plus grandes que les Watch 5.

Quelques détails sur le design de cette génération ont ensuite été partagés. Plus précisément, le vidéaste et leaker SuperRoader a annoncé que Samsung comptait ressusciter le cadran rotatif en l’introduisant sur la Galaxy Watch 6 Pro. Il a aussi partagé que le modèle « Classic » ferait son grand retour. Cela s’est d’ailleurs accompagné par de nouvelles précisions du côté des batteries.

D’ailleurs, elles font de nouveau parler d’elles dans un nouveau rapport de SamMobile. Le célèbre site spécialisé autour de Samsung explique en effet que les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic ont tiré une tête dans la base de données du régulateur chinois. Cela révèle tout d’abord que la version standard sera proposée avec un cadran de 40 mm et 44 mm, alors que la Classic monterait à 42 mm et 46 mm.

Le listing de ces deux modèles montre ensuite la capacité des batteries de chaque modèle :

Galaxy Watch 6 40 mm : 300 mAh ;

Galaxy Watch 6 Classic 42 mm : 300 mAh ;

Galaxy Watch 6 44 mm : 425 mAh ;

Galaxy Watch 6 Classic 46 mm : 425 mAh ;

Ainsi, les deux modèles de Galaxy Watch 6 et de Galaxy Watch 6 Classic s’équipent de mêmes tailles de batterie. Par rapport à la Galaxy Watch 5, cela représente une hausse de 5 %. Le site 9to5Google image cette évolution d’une façon plus intéressante, en expliquant que la batterie de la Galaxy Watch 6 est 20 % plus grande que celle de la Galaxy Watch 4.

Pour le modèle Pro, nous n’avons pour le moment aucune information. La Watch 5 Pro disposait tout de même d’une belle capacité de 590 mAh. Les semaines à venir devraient logiquement nous en dire plus. Pour rappel, les Galaxy Watch 6 sont attendues pour le mois d’août 2023. Elles accompagneraient d’ailleurs le lancement des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5.