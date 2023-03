Galaxy Watch 6 : Samsung opte pour des batteries plus grandes que les Watch 5

De nouveaux détails viennent de tomber autour des Galaxy Watch 6 de Samsung. Attendues pour cet été, les batteries de ces futures montres connectées viennent de passer entre les mains des régulateurs sud-coréens. Nous découvrons qu’elles sont une plus grande que la génération actuelle, assurant ainsi une meilleure autonomie par rapport Galaxy Watch 5.

À la mi-août 2022, Samsung est venu annoncer une nouvelle génération de montres connectées : les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Nous découvrions ainsi quelques avancées du côté de la santé avec l’introduction d’un capteur de santé bio actif et d’un capteur de température ; des performances ; et de l’autonomie. Concernant ce dernier point, la firme sud-coréenne a introduit de plus grandes batteries, permettant de faire monter l’autonomie à 50 heures pour le modèle standard et 80 heures pour la variante Pro.

Bonne nouvelle, les Galaxy Watch 6 vont de nouveau faire grimper la taille de la batterie. En effet, le site GalaxyClub.nl vient de rapporter que les régulateurs sud-coréens venaient de certifier deux nouvelles batteries pour les prochaines montres connectées Samsung.

Nous retrouvons ainsi une batterie de 300 mAh pour les Galaxy Watch 6 de 40 mm ainsi qu’une batterie de 425 mAh pour les modèles 44 mm. À titre de comparaison, elles étaient respectivement de 284 mAh et 410 mAh sur les Galaxy Watch 5. Nous sommes ainsi face à une augmentation de la capacité de la batterie d’environ 15 mAh. Même si cela n’est pas une grosse valeur, cette amélioration devrait tout de même de gagner quelques heures supplémentaires d’autonomie supplémentaires.

À titre d’information, un autre changement devrait être de la partie avec les Galaxy Watch 6. Un récent rapport du leaker Ice Universe mentionnait en effet un nouveau design pour cette génération, se rapprochant de la Pixel Watch de Google. Nous devrions ainsi avoir droit à un écran avec des bords incurvés.